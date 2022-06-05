موقع وزارة التموين لتسجيل رقم الهاتف.. تعرف على الرابط الرسمي

حدد موقع وزارة التموين لتسجيل رقم الهاتف خطوتين فقط لإتمام عملية تسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين، بالنسبة لأصحاب البطاقات الذين تسلموا رسالة عبر بونات صرف الخبز تطالبهم بتسجيل رقم موبايل مسجل في شركات المحمول باسم ربّ الأسرة، التي تأتي ضمن إجراءات الوزارة في تحديث قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني.

موقع وزارة التموين لتسجيل رقم الهاتف

ويعد موقع وزارة التموين لتسجيل رقم الهاتف والخاص برابط موقع دعم مصر هو الطريقة البديلة أمام أصحاب البطاقات التموينية عن الذهاب لمكاتب التموين والتكدس والزحام أمام موظفي التموين لتسجيل رقم الموبايل، إذ أتاحت إدارة نظم المعلومات في وزارة التموين خدمة تسجيل رقم الهاتف على البطاقة لجميع المواطنين أصحاب البطاقات المتسلمين لرسالة بون صرف الخبز.

خطوات تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر

1 - كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا ومدون أسفل بطاقة التموين.

2 - كتابة رقم موبايل باسم رب الأسرة صاحب بطاقة التموين.

وتشترط وزارة التموين والتجارة الداخلية لقبول رقم الموبايل المسجل أن يكون الرقم مسجل في إحدى شركات المحمول الأربعة باسم صاحب بطاقة التموين، مؤكدة حرية المواطن صاحب البطاقة في اختيار أي من شبكات المحمول الأربع دون التقيد بشركة بعينها.

وتستمر مكاتب التموين على مستوى المحافظات وأيضًا موقع دعم مصر في قبول استلام رقم المحمول من أصحاب البطاقات حتى 30 يونيه الجاري، بناءً على القرار الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بمد مهلة تسجيل الموبايل حتى آخر الشهر تسهيلًا على المواطنين في إتمام خدمة تسجيل الموبايل على بطاقة التموين.