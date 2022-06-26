أسعار اللحوم اليوم الأحد 26 يونيو 2022 في الأسواق المحلية

مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، يبحث الكثيرون عبر الانترنت عن أسعار اللحوم اليوم، في الأسواق المحلية، خاصة لمن يرغبون في شراء كميات وتوزيعها على الفقراء قبل العيد، أو لتخزينها في الثلاجات، لاستخدامها خلال إعداد الوجبات المختلفة في أيام التشريق.

وفي هذا الصدد، فيما يلي يقدم موقع «الوطن» أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة والمحلات التجارية الكبرى، في السطور التالية:

أسعار اللحوم اليوم محلات الجزارة

وقال محمد ريحان عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، جاء سعر اللحوم البلدي في محلات الجزارة كالآتي:

اللحوم الكندوز تراوحت بين 170 و200 جنيه.

اللحوم البقري البلدي من 160 و175 جنيها.

اللحم الجملي 110 و130 جنيها.

ووصل سعر اللحوم البتلو من 160 و180 جنيها للكيلو.

اللحم الضأني بين 160 و200 جنيه.

كيلو اللحمة المفرومة 130 و180جنيها.

تراوح سعر كباب الحلة من 155 إلى 180 جنيها للكيلو.

ووصل قيمة كيلو الكبدة ما بين 150 و180جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية

وبحسب المعلن، جرى طرح كميات كبيرة من اللحوم في المنافذ المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بأسعار مناسبة كالآتي:

اللحوم الكندوز البلدي 120 جنيهًا للكيلو.

اللحمة المفروم 100 جنيه.

اللحوم السوداني المجمدة بسعر 80 جنيهًا للكيلو.

وسعر الكبدة المستوردة المجمدة 70 جنيهًا.

ووصل سعر الكيلو من اللحوم السودانية الطازجة اليوم 120 جنيهًا.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

كما طرحت وزارة التموين، كميات من اللحوم في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تناسب الفئات المجتمعية المختلفة، وجاءت أسعارها كالآتي:

لحوم ضأن مجمدة وصل سعر الكيلو نحو 75 جنيهًا.

كيلو اللحم البرازيلي المجمد 90 جنيهًا.

اللحم البرازيلي المجمد المفروم وصل سعره لــ90 جنيهًا.

وكيلو اللحو الضاني ما بين 90 و100 جنيه.