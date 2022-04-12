سينتيا خليفة: دعمت مرضى البهاق في مسلسل دايما عامر

أعربت الفنانة سينتيا خليفة عن سعادتها البالغة بمشاركتها في مسلسل دايما عامر، الذي يعرض في السباق الرمضاني الحالي، ويتناول بعض مشاكل التعليم في مصر، والطلاب في سن المراهقة، وعلاقتهم بمدرسيهم، والمشاكل التي تقع بين المدرسين، وتربية أولياء الأمور لأبنائهم، والصراعات والمواقف التي تنشب في سبيل التربية السليمة للأجيال القادمة، وذلك في إطار «كوميدي لايت».

سيتنيا خليفة تدعم مرضى البهاق

وتجسد سينتا خليفة شخصية مدربة اليوجا «ماهيتاب»، بمدرسة رؤية إنترناشونال، وتدعم إحدى الطالبات بالمدرسة عندما تتعرض للتنمر بسبب إصابتها بمرض «البهاق»، ولقى المشهد رد فعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الكثيرين للتفكير في الأزمة الحقيقة التي يتعرض لها مرضى «البهاق» وأنها من الأزمات الكبيرة التي من الممكن أن يتعرضون لها.

سينتيا خليفة مشهد تنمر مرضى البهاق صُور مرة واحدة

وبسؤالها عن مشهد احتواء إحدى مرضى البهاق ضد التنمر، قالت «خليفة» خلال ظهورها في لايف مع «الوطن»، إن المشهد جرى تصويره مرة واحدة، لأن هذه المشاهد يغلب عليها الإحساس الشديد، ومن الصعب إعادتها أكثر من مرة، حتى لا تفقد أهميتها ورسالتها.

سينتيا خليفة: البهاق مرض خبيث

وأضافت سينتيا خليفة، أنه قبل دخولها العمل لم تكن على وعي كبير بالمرض، ولكنها بحثت عنه كثيرًا، حتى تستطيع التعامل مع المشهد، وفوجئت بأن المرض «خبيث» حسب وصفها، ويأتي لأي شخص في كل الأعمار، ومن الصعب إخفاؤه لأنه في المظهر الخارجي للإنسان.

واستطردت: «لازم مرضى البهاق يتعاملوا معاه عادي، لأنهم يتعرضون للتنمر الشديد، والناس بتخاف تسلم عليهم أو تقف جمبهم أو حتي تعقد معهم، وبيفتكروا إن المرض معدي، عشان كدا مكنتش حابة إن المشهد يعدي وخلاص، لا كنت عايزة أدق ناقوس خطر للناس إننا ناخد بالنا من أفعالنا معاهم، وشاركت المشهد على صفحاتي بمواقع التواصل الاجتماعي عشان يوصل للناس أكتر».