الإعدام لعاطل أشعل النار في ربة منزل وابنها بسبب خلافات الميراث «فيديو»

أسدلت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السابعة الستار على واقعة قيام عاطل مقيم في منطقة البرادعة دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، بسكب «بنزين» على طالب وربة منزل من أقاربه، ما تسبّب في وفاة المجني عليه الأول، وإصابة الثانية بحروق من الدرجة الثالثة، وذلك بسبب خلافات علي إرث المنزل بينهم، حيث قضت المحكمة بإعدام المتهم.

أمر إحالة المتهم

وتضمّن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 41289 لسنة 2021 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4433 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهم «أحمد م ع أ»، 50 سنة، وشهرته «أحمد حمام»، عاطل، ومقيم منطقة البرادعة دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، قتل عمدًا المجني عليه «محمود م ر ع»، 20 سنة، طالب، ومقيم ذات العنوان، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيّت النية وعقد العزم على إزهاق روحه باستخدام مادة سريعة الاشتعال «بنزين»، ما تسبب في إصابته بحروق من الدرجة الثالثة بالرقبة والوجه والصدر والبطن والذراعين، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، ووفقًا لتقرير الطب الشرعي.

تفاصيل إشعال شاب النيران في ربة منزل وابنها بالقليوبية.. والأم: «ابني مات»

إصابة والدة القتيل بإصابات خطيرة

وتابع أمر الإحالة أن المتهم في نفس الزمان والمكان شرع في قتل المجني عليها «نورا م ع»، 40 سنة، والدة المجني عليه الأول، ربة منزل، بأن سكب عليها «البنزين»، وتسبّب في إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة بالذراعين والوجه، إلا أنها لم تتوف لسبب لا دخل لإرادة المتهم به، وهو تدارك المجني عليها بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تمكنت من ضبط عاطل لاتهامه بسكب «بنزين» على طالب وربة منزل وتسبّب في وفاة الأول وإصابة الثانية بحروق من الدرجة الثالثة بالوجه والذراعين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وبإحالة المتهم للنيابة العامة أدلى باعترافات تفصيلية حول وجود خلافات مع المجني عليهما حول إرث المنزل، وأمرت النيابة بحبسه علي ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.