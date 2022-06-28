سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 28-6-2022 في البنوك المصرية

في تلك الفترة يزداد الاهتمام بمعرفة سعر الريال السعودي، تزامنا مع موسم الحج وسفر العديد من الأشخاص حول العالم إلى المملكة العربية السعودية، لأداء الفريضة التي تعد أحد أركان الإسلام الخمس.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» فيما يلي سعر الريال السعودي في البنوك المصرية المختلفة الخاصة والحكومية، والذي استقر سعره في بداية التعاملات اليومية اليوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو في عدد من البنوك العاملة في مصر.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سحل سعر الريال السعودي في بنك مصر، اليوم، نحو 5.002 جنيه للبيع مقابل 4.98 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.01 جنيه للبيع، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وشهد سعر الريال في البنك الأهلي المصري استقرارا اليوم ليسجل نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.002 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

ووفق الموقع الرسمي للبنك التجاري الدولي، سجل سعر الريال السعودي اليوم نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.008 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم لنحو 4.97 جنيه للبيع و5.008 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 4.99 جنيه للشراء و5.008 جنيه للبيع، كما جاء سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس لنحو 4.95 جنيه للشراء و5.01 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 5.01 جنيه للبيع و4.95 جنيه للشراء، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك.