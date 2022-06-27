سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27-6-2022 في البنوك المصرية

مع اقتراب موسم الحج، واستعداد الكثير من الحجاج للسفر إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، ترتفع عمليات البحث عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك، الذي استقر في بداية المعاملات الصباحية، ليثبت عند نفس الأسعار منذ بداية الأسبوع

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» للمهتمين بمتابعة أسعار العملات العربية، سعر الريال السعودي في البنوك المصرية المختلفة الخاصة والحكومية، في بداية التعاملات اليومية اليوم الإثنين الموافق 27 يونيو في عدد من البنوك العاملة في مصر، ضمن الخدمات التي تقدمها على مدار الساعة للقراء.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

شهد سعر الريال السعودي في البنك المركزي استقرارًا اليوم، ليسجل نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.00 جنيه للبيع، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وجاء سعر الريال السعودي في بنك مصر، اليوم، بنحو 5.002 جنيه للبيع مقابل 4.98 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وجاء سعر الريال في البنك الأهلي المصري ليسجل اليوم نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.002 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

ووفق الموقع الرسمي للبنك التجاري الدولي، سجل سعر الريال السعودي اليوم نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.008 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم لنحو 4.97 جنيه للبيع و5.008 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند نحو 4.99 جنيه للشراء و5.008 جنيه للبيع، كما جاء سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول بنحو 5.01 جنيه للبيع و4.95 جنيه للشراء، وبلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس لنحو 4.96 جنيه للشراء و5.01 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك.