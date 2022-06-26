محافظ بني سويف: انتظام أعمال امتحانات الثانوية العامة بنسبة حضور 99%

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على انتظام أعمال امتحانات الثانوية العامة، والتي تم استئنافها اليوم بامتحان المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية لجميع الشعب، بنسبة حضور 99% من إجمالي المتقدمين للامتحان (نظامي ومنازل)، والذين يزيد عددهم عن 18 ألف طالب وطالبة بالقسمين العلمي والأدبي داخل 53 لجنة على مستوى المحافظة.

استمرار المتابعة على مدار الساعة

وأكد المحافظ على استمرار توافر كافة التجهيزات بمقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وكذا تأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينهم وتوفير كل احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها، فضلا عن الاتصال الدائم بين غرفة عمليات المديرية والمحافظة والوزارة، وغرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز لتلقي أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس على مستوى المحافظة، والعمل على سرعة حلها بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها، مشيراً إلى تكليفاته لرؤساء المدن باستمرار المتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات وذلك لتوفير الهدوء فى محيط لجان الامتحانات.

التأكد من وسائل الأمن والسلامة داخل اللجان

من جانبه أشار الأستاذ محمد عبد التواب وكيل الوزارة إلى تنفيذ توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بالمتابعة المستمرة لسير أعمال الامتحانات، والاطمئنان على توافر كافة التيسيرات اللازمة لكافة عناصر المنظومة، ولضمان سير الامتحانات بطريقة سلسة والتعامل الفوري والفعال مع أية مستجدات مع التأكيد على ضرورة استمرار أعمال التعقيم والتطهير لجميع مقار سير الامتحان، فضلا عن التعقيم والتطهير بعد انتهاء أعمال الامتحانات، حفاظاً على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان، حيث تم توزيع مخصصات اللجان من وسائل الإجراءات الاحترازية، والتأكد من جميع وسائل الأمن والسلامة داخل جميع اللجان.