أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 28-6-2022 في مصر

يجني الأشخاص الذين يحرصون على تناول اللحوم البيضاء ومشتقاتها العديد من الفوائد التي تعود على صحتهم بالإيجاب منها تقوية العظام والأسنان وتعزيز صحة العين وبناء العضلات لما تحتويه من بروتين، لذا يبحث الكثيرون عن أسعار الدواجن في الأسواق المحلية اليوم.

واليوم الثلاثاء 28 يونيو، تقدم «الوطن» فيما يلي أسعار الدواجن اليوم في الأسواق المحلية والمحلات التجارية، وفق جولة أجرتها «الوطن» على بعض الأسواق في الدقي، والتي جاءت كالآتي:

أسعار الدواجن البيضاء

سجل متوسط الفرخة وزن كيلو نحو 70 جنيهًا في سلاسل المحلات التجارية الكبري، وسجل سعر الأوراك وفق المواقع الرسمية الإلكترونية للمحلاتت نحو 100 جنيه للكيلو، ووصل سعر طبق صدور فريش شركات متنوعة إلى نحو 120 جنيهًا.

وسجل سعر صدور الفراخ بالعظام نحو 65 جنيهًا، بينما سعر طبق الأجنحة وزن كيلو 38 جنيهًا، ووصل سعر الدبابيس نحو 70 جنيهًا، وطبق الكبدة نحو 65 جنيهًا.

الدواجن في سوق سليمان جوهر

وجاءت الدواجن في سوق سليمان جوهر بمنطقة الدقي كما يلي:

تراوحت الفراخ الأمهات ما بين 27 و29 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر البانيه نحو 100 جنيه، وجاء سعر الأجنحة بنحو 40 جنيهًا، وبلغت الأوراك اليوم نحو 48 جنيهًا، والدبابيس بسعر 46 جنيهًا، وجاء سعر الفراخ البيضاء نحو 41 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الساسو نحو 49 جنيهًا، والبلدي بسعر 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمان اليوم

بلغ سعر السمان المذبوح ومعبأ حسب الحجم والشركة في المحلات التجارية نحو 35 جنيهًا، وبلغ سعر الجوز نحو 65 جنيهًا ويصل إلى 120 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

سجل سعر الكيلو جرام من البط نحو 60 جنيهًا، وسعر البطة المذبوحة والمعبأة وزن 2 كيلو أو أقل بسعر 180 جنيهًا، والبطة وزن 3 كيلو بسعر 290 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

يباع كيلو الرقاب الرومي بسعر 65 جنيهًا، بينما الأجنحة بسعر 80 جنيهًا، والكبد والقوانص بسعر 70 جنيهًا، ويأتي الفليه الرومي بسعر 170 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

يباع الكتكوت البلدي عمر 3 أيام بسعر 3.75 جنيه، والساسو عمر 5 أيام بـ5.25 جنيه، بينما يبلغ سعر الفيومي نحو 5 جنيهات، وسجل سعر الأبيض عمر يوم نحو 5.75 جنيه.