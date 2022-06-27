أسعار الدواجن اليوم الإثنين 27-6-2022 في مصر

تقوية العظام والأسنان وتحسين الأداء الأيضي وتعزيز صحة العين فضلاً عن كونها مضادة للاكتئاب وتحمي من السرطان، هكذا تفعل اللحوم البيضاء بمن يحرص على تناولها، فضلًا عن أنها تمنح الجسم البروتين الذي يساعد في بناءه، ولذلك تبحث الكثيرات من ربات البيوت عن أسعار الدواجن في الأسواق المحلية اليوم، كونها تساعد أسرتها في بناء جسما صحيا وقويا.

واليوم الاثنين 27 يونيو، يعرض موقع بوابة «الوطن» أسعار الدواجن اليوم في الأسواق المحلية والمحلات التجارية، وفق جولة أجرتها «الوطن» على بعض الأسواق في الدقي، والتي جاءت كالآتي:

أسعار الدواجن البيضاء

سجل متوسط الفرخة وزن كيلو نحو 70 جنيهًا في سلاسل المحلات التجارية الكبري وفق مواقعها الإلكترونية الرسمية، ووصل سعر الأوراك إلى 100 جنيه للكيلو، أما عن سعر طبق صدور فريش شركات متنوعة نحو 120 جنيهًا.

ووصل سعر صدور الفراخ بالعظام نحو 65 جنيهًا، بينما سعر طبق الأجنحة وزن كيلو 38 جنيهًا، والدبابيس نحو 70 جنيهًا، وطبق الكبدة نحو 65 جنيهًا.

الدواجن في سوق سليمان جوهر

وشهدت الدواجن في سوق سليمان جوهر بمنطقة الدقي استقرارا، إذ سجلت الفراخ الأمهات ما بين 27 و29 جنيهًا للكيلو، والبانية 100 جنيه، الأجنحة بسعر 40 جنيهًا، بينما الأوراك بسعر 48 جنيهًا، والدبابيس بسعر 46 جنيهًا، وجاء سعر الفراخ البيضاء نحو 41 جنيهًا للكيلو، بينما الساسو بسعر 49 جنيهًا، والبلدي بسعر 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمان اليوم

يباع السمان المذبوح ومعبأ حسب الحجم والشركة في المحلات التجارية بنحو 35 جنيهًا، والجوز بسعر يتراوح بين 65 جنيهًا و120 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

ووصل سعر الكيلو جرام من البط نحو 60 جنيهًا وفقًا للشركة التجارية المصنعة، وسعر البطة المذبوحة والمعبأة وزن 2 كيلو أو أقل بسعر 180 جنيهًا، والبطة وزن 3 كيلو بسعر 290 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وتنوعت مشتقات الرومي في المحلات التجارية، فبيع كيلو الرقاب الرومي بسعر 65 جنيهًا، بينما الأجنحة بسعر 80 جنيهًا، والكبد والقوانص بسعر 70 جنيهًا، بينما الفليه الرومي بسعر 170 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وأخيرًا أسعار الكتاكيت اليوم استقرت في السوق المحلية، إذ يباع الكتكوت البلدي عمر 3 أيام بسعر 3.75 جنيه، والساسو عمر 5 أيام بـ5.25 جنيه، والفيومي 5 جنيهات، الأبيض عمر يوم بسعر 5.75 جنيه.