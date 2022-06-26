أسعار الدواجن اليوم الأحد 26-6-2022 في مصر

تبحث الكثيرات من ربات البيوت عن أسعار الدواجن في الأسواق المحلية اليوم، حيث تعتبر من الأطعمة الرئيسية على موائد المصريين، خاصة أنها تباع كأجزاء بأسعار متفاوتة تناسب كافة الفئات المجتمعية.

وفيما يلي يعرض موقع بوابة «الوطن» أسعار الدواجن اليوم في الأسواق المحلية والمحلات التجارية وفق لجولة على بعض الأسواق في سليمان جوهر بالدقي، والتي جاءت كالآتي:

أسعار الدواجن البيضاء

واستقرت أسعار الدواجن في سلاسل المحلات التجارية الكبري وفق موقعها الالكترونية، ليسجل متوسط الفرخة وزن كيلو نحو 70 جنيهًا، وطبق صدور فريش شركات متنوعة نحو 120 جنيهًا، بينما الأوراك وصل سعر 100 جنيه للكيلو.

والدبابيس نحو 70 جنيهًا، وطبق الكبد نحو 65 جنيهًا، وصدور الفراخ بالعظام نحو 65 جنيهًا، بينما سعر طبق الأجنحة وزن كيلو بسعر 38 جنيهًا.

وفي سوق سليمان جوهر، جاء سعر الفراخ البيضاء نحو 41 جنيها للكيلو، بينما الساسو بسعر 49 جنيهًا، والبلدي بسعر 40 جنيهًا للكيلو، والفراخ الأمهات ما بين 27 إلى 29 جنيهًا للكيلو، والبانية 100 جنيه، الأجنحة بسعر 40 جنيهًا، بينما الأوراك بسعر 48 جنيهًا، والدبابيس بسعر 46 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

كما استقرت أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المحلي، حيث يباع الكتكوت البلدي عمر 3 أيام بسعر 3.75 جنيها، والساسو عمر 5 أيام بـ5.25 جنيه، والفيومي 5 جنيهات، الأبيض عمر يوم 5.75 جنيها.

أسعار السمان اليوم

أما السمان فيباع مذبوح ومعبأ في المحلات التجارية بنحو 35 جنيهًا، والجوز بسعر 65 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، حسب الحجم والشركة.

أسعار البط اليوم

في المحلات التجارية عرضت عدة أنواع من البط لشركات مختلفة، لكن وصل كيلو جرام من البط نحو 60 جنيهًا، وسعر البطة المذبوحة والمعبأة وزن 2 كيلو أو أقل بسعر 180 جنيهًا، والبطة وزن 3 كيلو بسعر 290 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وتنوعت مشتقات الرومي في المحلات التجارية، فبيع كيلو الرقاب الرومي بسعر 65 جنيهًا، بينما الأجنحة بسعر 80 جنيهًا، والكبد والقوانص بسعر 70 جنيهًا، بينما الفلية الرومي بسعر 170 جنيهًا.