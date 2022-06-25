أسعار الدواجن اليوم السبت 25-6-2022 في مصر

منتجات الدواجن البيضاء ومشتقاتها، يحبها الكثيرون ولا يستغنون عن شراءها وتناولها وإدخالها في العديد من الأطعمة المختلفة، لذا يبحث المواطنون عن أسعار الدواجن ومشتقاتها في الأسواق بشكل يومي.

وفي هذا الصدد، توضح بوابة «الوطن» في السطور التالية، أبرز أسعار الدواجن اليوم في الأسواق المصرية والمحلات التجارية اليوم السبت الموافق 25 يونيو الجاري، وفق جولة «الوطن» في بعض الأسواق التجارية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء

جاءت أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق التجارية، كما يلي:

- تراوح سعر طبق الفيلية من الدواجن البيضاء اليوم السبت بين 130 و170 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر الشاورما الدجاج نحو 112 جنيهًا.

- سجل سعر صدور الدجاج المخلي دون عظم نحو 90 جنيهًا.

- وصل سعر الشيش طاووق اليوم السبت إلى نحو 115 جنيهًا.

- ووصل سعر الدبابيس اليوم السبت إلى قيمة تتراوح ما بين 58 و90 جنيهًا، وذلك وفقا للشركة الموردة.

- ووصل سعر الدجاجة التي يصل وزنها إلى كيلو أو أقل إلى قيمة مالية تتراوح ما بين 70 و130 جنيهًا.

- ووصل سعر الأجنحة اليوم السبت إلى قيمة مالية تتراوح بين 40 و70 جنيهًا، حسب متبلة أم لا.

- ووصل سعر الكبد وقوانص إلى قيمة تتراوح ما بين 60 و70 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

تباينت أسعار الكتاكيت اليوم السبت الموافق 25 يونيو، وجاءت كما يلي:

- بلغ سعر الكتكوت البلدي الذي يصل عمره إلى يوم واحد 4.5 جنيه.

- سجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم 3 جنيهات.

- سجل سعر الفيومي نحو 5 جنيهات.

- سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم نحو 7.5 جنيه.

أسعار الرومي اليوم

- سجل سعر كيلو الرقاب الرومي اليوم في المحلات التجارية نحو 65 جنيهًا.

- سجل سعر الأجنحة اليوم نحو 80 جنيهًا.

- وصل سعر الكبد والقوانص إلى 70 جنيهًا.

وسجل سعر الفلية الرومي نحو 170 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

- سجل سعر البطة المذبوحة والمعبأة وزن 2 كيلو أو أقل نحو 180 جنيهًا.

- سجل سعر البطة وزن 3 كيلو نحو 290 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

- بلغ سعر فرد السمان المذبوح ومعبأ اليوم في المحلات التجارية نحو 25 جنيهًا.

- تراوح سعر الجوز بين 55 جنيهًا و120 جنيهًا.