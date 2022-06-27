سعفان: مراجعة القوانين لتتوافق مع المعايير الدولية الخاصة بعمالة الأطفال

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن الوزارة حرصت على تحديث ومراجعة كافة القوانين والقرارات بما يوافق المعايير الدولية ذات الصلة، مشيرة إلى أنها انتهت من تعديل القرار الخاص بقائمة الأعمال والمهن الخطرة المحظور تشغيل وتدريب الأطفال بها حتى سن 18 سنة، ويتضمن القرار تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة.

الخطة الوطنية لمكافحة اسوأ أشكال عمل الأطفال

وقال الوزير، إن الوزارة أنشأت وحدة الطفل برئاسته وعضوية كافة الإدارات الفنية داخل الوزارة وعدد من الوزارات والجهات المعنية بعمل الأطفال، والتي تهدف إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة اسوأ أشكال عمل الأطفال وتنسيق كافة الجهود الوطنية والعمل على إيجاد حلول جديدة ومبتكرة، فضلا عن استكمال الوزارة وعدد من الوزارات الشريكة أعمال الخطة التدريبية لبناء القدرات المؤسسية للعاملين بها لتتمكن من التصدي للظاهرة.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير إحتفالية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، في إطار مشروع «الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا»، والتي تنفذها منظمة العمل الدولية بمشاركة وزارتي القوى العاملة والتضامن والمجلس القومي للطفولة والأمومة وبحضور أعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة «2018 - 2025».

وأضاف الوزير: «احتفالنا اليوم، تحت شعار الحماية الاجتماعية الشاملة للقضاء على عمل الأطفال، من خلال الدعوة إلى زيادة الاستثمار في أنظمة وخطط الحماية الاجتماعية لإنشاء أرضيات حماية اجتماعية متينة وحماية الأطفال من الحاجة إلى العمل، مشيرا إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز على مستوى العالم للحد من عمل الأطفال على مدى العقدين الماضيين، إلا أنه تباطأ خلال الفترة 2016- 2020 وبشكل خاص في ظل تداعيات كوفيد 19، فضلا عن الأزمة السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم بسبب النزاعات العسكرية الأخيرة ،حيث لا يزال هناك طبقا للتقديرات العالمية ما يقارب 160 مليون طفل منخرطين في عمل الأطفال».

وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تنبهت الي أهمية تضافر الجهود الوطنية للتصدي إلي ظاهرة عمل الأطفال وعواقبها الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والصحية على المجتمع والأجيال القادمة، لذا أطلقت وزارة القوى العاملة الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في الأول من يوليو 2018 وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات الوطنية والدولية، وتهدف الخطة إلى الإسهام الفعّال في القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله بحلول 2025 مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم.

وعكفت الوزارة بالتعاون مع الجهات الشريكة على تنفيذ أهداف هذه الخطة وذلك تنفيذا لرؤية مصر 2030 وانطلاقاً من الهدف الثامن من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

التنسيق مع الوزارات لبناء النظام الوطني لرصد عمل الأطفال

ونوه الوزير إلى أنه يجرى التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لبناء النظام الوطني لرصد عمل الأطفال على المستوى القومي من خلال تحديد المهام والأدوار والمسؤوليات لكافة الأطراف الشريكة، التي تعمل على ضمان الحماية الاجتماعية والاقتصادية للأطفال وأسرهم، وأيضا إنفاذ كافة التشريعات الوطنية التي تضمن الحماية القانونية للأطفال العاملين.

وقال إنه تم الانتهاء من مسودة المسح القومي لعمل الأطفال، وذلك تنفيذاً للقضية الأولي من الخطة بشأن تعزيز المعرفة ويتم ذلك من خلال التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفريق عمل منظمة العمل الدولية الذي سيوفر قاعدة بيانات حقيقية تعكس الوضع الحالي لقضية عمل الأطفال في مصر خاصة وأن آخر مسح قام به الجهاز كان في عام 2010 وتم إصدار نتائجه في عام 2012.

كما دعا الوزير التنظيم النقابي المصري للمشاركة في مشروع القضاء على عمل الأطفال بمصر في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، باعتبارهم شركاء في تحقيق ذلك، خاصة في حضور نقابة العاملين بالزراعة وهو من أكبر القطاعات التي تعمل بها نسبة كبيرة من الأطفال داخل الجمهورية، وأن يكون لدينا جميعاً خطة للعمل معاً لتحقيق أهداف تلك الاستراتيجية والوصول للحماية الكاملة للأطفال في كافة قطاعات العمل داخل الدولة المصرية.

وفي ختام كلمته قدم الوزير الشكر والتقدير لمدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إريك أوشلان، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والمشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة، كما امتد الشكر لفريق عمل مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن وعلى رأسهم مروة صلاح مدير المشروع على الدعم الذي يقدموه لتنفيذ الخطة الوطنية، مؤكداً أهمية التعاون مع كافة الجهات التي ترغب في مد يد العون لتنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة بما يحقق النمو والرخاء لبلادنا الحبيبة مصر.

من جانبه أبدى إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية، سعادته بالمشاركة في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لهذا العام والذي يأتي في 12 يونيو من كل عام، ويركز هذا العام على الحماية الاجتماعية الشاملة لإنهاء عمل الأطفال.

وأضاف أنه في هذا اليوم تدعو منظمة العمل الدولية بالتعاون مع هيئاتها وشركائها، إلى زيادة الاستثمار في الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال وأنظمة الحماية الاجتماعية وخطط حماية الأطفال، مشيرا إلى الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال لعام 2022 بعد فترة وجيزة من المؤتمر العالمي الخامس حول «القضاء على عمل الأطفال»، في ديربان، بجنوب أفريقيا، والذي عقد في مايو 2022 بمشاركة أكثر من 3000 مشارك حول العالم.

وفي نفس السياق قال الدكتور طارق توفيق: إن المجلس معني باقتراح السياسات التي تهدف الي حماية الطفل من كافة أشكال العنف والاستغلال، واستعرض عددا من الجهود المبذولة من جانب المجلس مثل منظومة حماية الطفل وخطة نجدة الطفل 1600، والموقع الالكتروني للمجلس فضلا عن إنشاء تطبيق هدفه نجدة الطفل والحفاظ على حقوقه وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات.

وأضاف أنه بالفعل تم إجراء مسوح كثيرة لعمالة الأطفال في مصر وتم إصدار استراتيجية للقضاء على عمل الطفل في عام 2006، وأن المجلس يقوم بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال.