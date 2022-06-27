«سعفان» يهنئ عمال مصر بانتهاء العرس الديمقراطي لانتخابات الدورة الجديدة

هنأ وزير القوى العاملة، جميع العاملين بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، على انتهاء العرس الديمقراطي الكبير، انتخابات المنظمات النقابية العمالية في دورتها الثانية الجديدة 2022 - 2026، والتي تُوجت بالأمس باختيار رئيسا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وشارك فيها 481 من أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد مقدماً جزيل الشكر والتقدير للأعضاء على المشاركة في الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم لتشكيل تنظيم نقابي قوي، وخير دليل على ذلك النتائج التي ظهرت بالأمس والتي تؤكد أن هذه الانتخابات أعطت الزخم الكامل للتنظيم النقابي، وأتاحت الفرصة للجميع أن يؤدي ما عليه بكل ما في وسعه من جهد، ويدعونا جميعاً لتقديم الدعم الكامل لذلك التنظيم.

احتفالية منظمة العمل الدولية باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال

جاء ذلك، اليوم الإثنين، على هامش مشاركة الوزير في احتفالية منظمة العمل الدولية باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال في إطار مشروع «الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد بأفريقيا»، بمشاركة إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والمشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة، والشركاء الاجتماعيين، وشركاء التنمية، وممثلي المنظمات النقابية في مصر.

تنظيم نقابي قوي ومناخ عمل جديد

ووجه الوزير الشكر والتقدير للمرشح عادل عبد الفضيل الذى لم يوفق برغم حصوله على نسبة 48 % من الأصوات، وهنأ حسن شحاتة على فوزه بمقعد رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر الدورة 2022 - 2026، مؤكداً أن الدولة المصرية حققت ما تسعى إليه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بأن يكون هناك تنظيم نقابي قوي ومناخ عمل جديد داخل التنظيم، مقدماً كل الشكر والتقدير للعاملين بوزارة القوى العاملة ومديرياتها على ما بذلوه من جهد لإنجاح العملية الانتخابية للتنظيم النقابي والمشاركة في إضفاء صورة ورؤية وشكل غير مسبوق للتنظيم النقابي المصري أمام جميع المنظمات الدولية .