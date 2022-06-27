تردد أون تايم سبورت.. القناة الرسمية لنقل مباريات الدوري المصري والكأس

يأتي البحث عن تردد قناة أون تايم سبورت، على قائمة أولويات جماهير ومحبي الكورة المصرية، نظرًا لأنها القناة الحصرية التي ستذيع مباريات الدوري الممتاز، ومباريات كأس مصر.

كما تعرض قناة أون تايم سبورت، عددا كبيرا من مباريات الألعاب الفردية المختلفة، وذلك من خلال تردادتها الثلاثة على القمر الصناعي المصري، نايل سات، وأيضا تعرض القناة من خلال ترددها الأرضي جميع مباريات البطولات الأفريقية التي تقام على الأراضي المصرية، نظرًا لأنها أحد الحقوق الرسمية لها وفقا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومن خلال السطور التالية، يرصد موقع «الوطن» ضمن خدماته اليومية، التي يقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، تردد أون تايم سبورت، كالتالي:

تردد قناة أون تايم سبورتس 1 على القمر الصناعي المصري نايل سات

- التردد: 11861

- معدل الترميز: 27500

- معامل الاستقطاب: رأسي

- معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة أون تايم سبورتس 2 على القمر الصناعي المصري نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

قناة أون تايم سبورتس الأرضية

التردد الأرضي (التماثلي): UHF9

التردد الأرضي (الرقمي): UHF32

ويتواجد نخبة كبيرة من المذيعين والرياضين في مصر والوطن العربي يوميًا على شاشة أون تايم سبورت، ويقدمون باقة كبيرة من البرامج الرياضية والتحليلية المميزة، على مدار الساعة، مثل:

- برنامج جمهور التالتة.

- برنامج مع شوبير.

- برنامج ستاد مصر.

- برنامج بي أون تايم.

- برنامج ملعب أون تايم.

وتعتبر قناة أون تايم سبورت، واحدة من أشهر وأفضل القنوات الرياضية المتخصصة في المتابعات والمباريات والشؤون الرياضية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.