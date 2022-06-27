افتتاح مدرسة الشهيد محمد أبو غنيمة للتعليم الأساسي بالمنوفية.. 11 فصلا

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، مدرسة الشهيد محمد سمير أبو غنيمة للتعليم الأساسي بكفر السلامية بمركز ومدينة قويسنا «إنشاء جديد»، بإجمالي 11 فصلا دراسيا، وبتكلفة 5.5 مليون جنيه، وذلك علي هامش احتفالات المنوفية بعيدها القومي.

وأزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية وسط فرحة الأهالي وترحيب الأطفال، وحرص على تفقد محيط المدرسة وعددا من الفصول الدراسية، مشيداً بحجم الأعمال والتجهيزات المبذولة، ومؤكداً علي تقديم كافة أوجه الدعم للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

فيما قدم أعضاء مجلس النواب الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية تقديراً لمجهوداته الملموسة في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية والاستثمارية بكل القطاعات الخدمية والتنموية، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للوصول لأعلى معدلات إنجاز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكد المحافظ، أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم بكل عناصره، فضلاً عن المساهمة لتخريج أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي.

إطلاق اسم الشهيد محمد سمير أبو غنيمة على شارع

وخلال افتتاحه للمدرسة، كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بالسير في إجراءات إطلاق اسم الشهيد محمد سمير أبو غنيمة علي أحد شوارع مدينة قويسنا تخليداً لذكراه، وكذلك حصر كل قطع الأراضي المجاورة للمدرسة لإقامة مشروعات تنموية وخدمية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فيما وجه المحافظ بعقد لقاء بأهالي قرية كفر السلامية بمكتبه للاستماع إلى آرائهم وشكواهم وتلبية مطالبهم.

ويستكمل محافظ المنوفية جولاته الميدانية الموسعة، لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمركزي قويسنا وبركة السبع.