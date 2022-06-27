قوافل طبية مجانية لـ«حياة كريمة» في 6 محافظات.. الكشف والعلاج مجانا

تنشر وزارة الصحة والسكان قوافلها الطبية في مختلف محافظات مصر، خاصة في المحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، والتي تضم كل التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

6 قوافل مجانية ضمن حياة كريمة بالمحافظات

وحددت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، أماكن تمركز القوافل الطبية والمقرر انطلاقها خلال اليوم وغداً، وهي:

ـ عزبة الكوع، مركز القصاصين، بمحافظة الإسماعيلية.

ـ الوفائية، مركز الدلنجات، بمحافظة البحيرة.

ـ المنيرة مركز الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد.

ـ 55 أبو ماضي مركز بلقاس، بمحافظة الدقهلية.

ـ سلمنت مركز بلبيس، بمحافظة الشرقية.

ـ هور مركز ملوي، بمحافظة المنيا.

العلاج على نفقة الدولة

وبحسب ما أعلنته وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، في حالة استدعاء الحالات لإجراء العمليات الجراحية، تحول من قبل أطباء القوافل إلى أقرب المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، مشيرة إلى أنَّ القوافل تشمل تخصصات: «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل»، ضمن خطة الوزارة لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة.

50 قافلة طبية مجانية حتى 30 يونيو

يذكر أنَّ وزارة الصحة والسكان، كانت قد أعلنت إطلاق 50 قافلة طبية مجانية في تنتشر بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم 20 إلى 30 يونيو ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة.