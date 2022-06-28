حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 28-6-2022 عاطفيا ومهنيا

اليوم مميز لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إذ يكون مواليد هذا البرج موفقين اليوم في أعمالهم نتيجة لإخلاصهم وحبهم للعمل الذي يعرفون به وما يقدمونه له من جد واجتهاد وابتكار وأفكار جديدة.

واليوم الثلاثاء 28 يونيو، يعرض موقع «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الاخبارية التي تنشر على مدار اليوم، فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الميزان.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

القمر في منزل الحظ اليوم ما يجعلك موفقا في عملك، وتستطيع الحفاظ على أموالك أيضًا وكسب أرباحًا كثيرة، كل ما عليك فعله هو الانتباه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

تواجد فينوس في برجك يدفعك للتعاطف مع من تحب ومشاركته ما يشعر به من آلام والتخفيف عنه، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، مشيرة في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن» إلى أن الوقت مناسب للسفر والرحلات.

صفات برج الميزان

يحب مولود برج الميزان عمله كثيرًا ويخلص له ويعطيه كل ما لديه دون تقصير أو تهاون، وعندما ينتقل من وظيفة إلى أخرى فإنه يترك أثرًا طيبًا وراءه، وعلى مستوى الحياة الشخصية يُفضل أن يدخل في علاقة حب مع شريكة تفهمه أغلب أوقاته، ولا يحب البقاء لوحده والتعامل مع مشاعره بمفرده.