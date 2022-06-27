حظك اليوم برج الجدي الاثنين 27-6-2022 مهنيا وعاطفيا

رجل برج الجدي مخلص لشريكة حياته، فهو يطلق عليه رجل العائلة، نتيجة لارتباطه الكبير بأسرته وانتماءه الشديد لها، فبسبب طبيعته التي تشعر بالنضج الشديد في سن صغير لا يمكنه تكوين صدقات بشكل سريع فهو متردد قبل أن يمنح ثقته للآخرين، كما أنه كثيرًا ما يتردد في اتخاذ القرارات، لذلك يعتبر أفراد عائلته الأهم

وفي إطار سلسلة الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، يستعرض موقع «الوطن» فيما يلي حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الجدي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، والتي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج «عبير فؤاد»، إن حظك اليوم مواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعملي، يكون القمر في منزل الصحة وقد تشعر اليوم بتحسن طاقتك وتقوم بواجباتك بهمة ونشاط، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تضيف «فؤاد» لأصحاب هذا البرج، ينفعك اليوم تنظيمك لوقتك وجهودك وتشعر بسعادة عاطفية وعائلية.

مشاهير برج الجدي

يُعرف مولود برج الحدي بالعملية والمهنية والجدية، فهو يرفض ادخال مشاعرة الشخصية أو عواطفه بالعمل، ومن أبرز مشاهير هذا البرج الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلي علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان العظيم محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحافية روز اليوسف.