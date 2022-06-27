حظك اليوم برج القوس الاثنين 27-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يرفض مولود برج القوس القيود والروتين، والأمور التي لا يقتنع بها، ويحاول دائمًا تحديها للوصول إلى الهدف المنشود مهما كلفه الأمر، لذلك يكتسب ثقة زملائه ورؤسائه في العمل، وينجح على المستوى العملي والمهني.

وفي إطار سلسلة الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، يستعرض موقع «الوطن» فيما يلي حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج القوس، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، والتي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم مواليد برج القوس على الصعيد المهني والعملي، يكون القمر في مواجهة برجك.. لا تتسرع في تصريحاتك ولا تعط وعودا لا يمكنك الالتزام بها وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تضيف «فؤاد» لأصحاب هذا البرج، تذكّر أن أفضل حل دائما هو التفاهم بهدوء مع من تحب أو مع شركاء الحياة.. احرص على ذلك.

مشاهير برج القوس

يُعرف عن مواليد برج القوس الفضول الشديد، ومحاولة استكشاف كل ما جديد، كما انهم مبدعون بالفطرة، يرفضون فكرة التقييد أو الروتين.

ومن أبرز نجوم هذا البرج الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، محمود حميدة، الكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.