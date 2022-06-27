حظك اليوم برج الدلو الاثنين 27-6-2022 مهنيا وعاطفيا

الانطباع الأول عن مولود برج الدلو أنه شخصية هادئة تصل لحد البرود، لكن الحقيقة هي عكس ذلك تمامًا فهو شخصية ودودة تحاول مساعدة الآخرين طوال الوقت، ويرغب في الحصول على وقته لمنح ثقته بالطرف الآخر.

وتعتبر امرأة برج الدلو من الشخصيات القوية، المستقلة، فهي محاورة جيدة، تسعى دائمًا لتثقيف نفسها، كما أنها زوجة جيدة تقوم بدعم شريكها طوال الوقت.

وفي إطار سلسلة الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، يستعرض موقع «الوطن» فيما يلي حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الدلو، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، والتي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم مواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعملي، تشعر بسلام نفسي وتبدو في حالة مزاجية رائعة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تضيف «فؤاد» لأصحاب هذا البرج، يكون القمر في منزل الحب يعدك اليوم بلقاءات عاطفية رائعة وحوارات حانية تجمعك بالأحباب.

مشاهير برج الدلو

الإصرار والحماس الذي لا ينفذ من أهم صفات مواليد برج الدلو، ومن أبرز نجوم هذا البرج الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، نادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.