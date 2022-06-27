روسيا تتخلف عن سداد ديونها للمرة الأولى منذ عام 1998

أفادت «BBC» في تقرير، يأنه يُعتقد أن روسيا تخلفت عن سداد ديونها للمرة الأولى منذ عام 1998 بعد انتهاء الموعد الرئيسي للسداد.

وأشار التقرير، إلى أن روسيا تمتلك الأموال اللازمة لدفع مبلغ 100 مليون دولار، كان مستحقًا يوم الأحد، لكن العقوبات جعلت من المستحيل تسليم المبلغ إلى الدائنين الدوليين، وكان الكرملين مصممًا على تجنب التخلف عن السداد، وهو ما يمثل ضربة كبيرة لهيبة الأمة.

ووصف وزير المالية الروسي الوضع بأنه «مهزلة»، ولا يتوقع أن يكون له تأثير قصير المدى، ويرجع ذلك إلى أن روسيا لا تحتاج إلى جمع الأموال دوليًا لأنها تجني إيرادات من السلع عالية الأسعار، مثل النفط، وفقًا لكريس ويفر، الرئيس التنفيذي لشركة Macro الاستشارية للاستشارات ومقرها موسكو، لكنه قال إن ذلك سيخلق مشكلة «موروثة» إذا تحسن الوضع مع أوكرانيا والعقوبات الدولية.

آخر موعد لدفع الفائدة

وقال «ويفر»: «هذا هو نوع العمل الذي سيؤثر على الاقتصاد ويجعل التعافي أكثر صعوبة عندما نصل إلى تلك المرحلة»، مشيرًا إلى أن آخر موعد لدفع الفائدة البالغة 100 مليون دولار مستحقة كان في 27 مايو.

وتشير روسيا إلى إن الأموال تم إرسالها إلى Euroclear، وهو بنك يقوم بعد ذلك بتوزيع المدفوعات على المستثمرين، ولكن هذه الدفعة توقفت هناك، وفقًا لـ Bloomberg News، ولم يتسلمها الدائنون، وفي غضون ذلك، لم يتلق بعض حاملي السندات الروسية المقومة باليورو في تايوان مدفوعات الفائدة، بحسب وكالة رويترز للأنباء، التي نقلت عن مصدرين.

لم تصل الأموال في غضون 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، أي مساء الأحد، وبالتالي يُعتبر تقصيرًا، ولم تذكر Euroclear ما إذا كان قد تم حظر الدفع، لكنها قالت إنها تلتزم بجميع العقوبات التي فرضت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

عارضت روسيا أنها تخلفت عن سداد الديون. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إنه سدد المدفوعات المستحقة في مايو، وأن حقيقة أن يوروكلير أوقفه بسبب العقوبات «ليست مشكلتنا».

روسيا تريد الدفع ولديها الكثير من المال

ونظرًا لأن روسيا تريد الدفع ولديها الكثير من المال للقيام بذلك، فقد نفى أن يكون هذا بمثابة تخلف حقيقي عن السداد، والذي يحدث عادةً عندما ترفض الحكومات الدفع، أو عندما تكون اقتصاداتها ضعيفة جدًا بحيث لا يمكنها العثور على المال.