نماذج امتحانات اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي.. مراجعة الليلة الأخيرة

في إطار الخدمات التي تقدمها «الوطن»، لطلاب الثانوية العامة، على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، ننشر نماذج امتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة الفرنسية، منذ العام الدراسي 2017 حتى عام 2021.

وحرصًا من «الوطن» على الدور الخدمي الذي تقدمه لطلاب الشهادة الثانوية كل عام، تستعرض إلى جانب الامتحانات، مراجعة شاملة بالتعاون مع خبير اللغة الفرنسية أحمد عرفات، تضمن توقعات أسئلة الامتحان، اضغط هنـــــا.

نماذج امتحانات اللغة الفرنسية للشهادة الثانوية

يسعى العديد من طلاب الثانوية العامة دفعة 2022، إلى معرفة كيفية توزيع درجات المواد المختلفة، خاصةً مادة الفرنساوي، التي سيعقد امتحانها، غدًا الثلاثاء 28 يونيو 2022، لذا نحرص على تقديم توزيع درجات امتحان اللغة الفرنسية.

توزيع درجات اللغة الفرنسية 2022

يعقد امتحان اللغة الفرنسية، غدًا الثلاثاء، الموافق 28 يونيو 2022، لذا تحرص بوابة «الوطن»، على تقديم توزيع الدرجات الخاص بالمادة، التي يوضحها أحمد عرفات، كالتالي:

- القطعتان مجموع درجاتهما 12 درجة.

- سؤال المواقف مجموع درجاتهما 12 درجة.

- أسئلة القواعد «الجرامير»، مجموع درجاتها 16 درجة.

- ليكون المجموع الكلي لامتحان مادة اللغة الفرنسية 40 درجة.

- وعدد الأسئلة 33 سؤالا.

اللغة الفرنسية من المواد الأجنبية الثانية

تعد اللغة الفرنسية من اللغات الأجنبية الثانية، التي من الضروري أن يحصل طالب الثانوية العامة عليها في لغة أخرى، إلى جانب مادة اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزي»، فتكون الخيارات المتاحة أمام الطالب في اختيار اللغة الثانية: الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية أو الصينية، ويعتبر الفرنساوي، من أسهل المواد الأجنبية، لذا يحرص العديد من الطلاب على اختيارها.