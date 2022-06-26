جدول الدورات التدريبية المؤهلة طلاب الثانوية العامة لكليات الفنون

أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القباني، تفاصيل جدول ومواعيد بدء الدورات التدريبية لطلاب الثانوية العامة، المؤهلة لكليات الفنون الجميلة فنون وعمارة، والفنون التطبيقية، والتربية الفنية والتربية النوعية، التي أعلنتها الأسبوع الماضي، بهدف تأهيل الحاصلين على الثانوية العامة لدخول الكليات الفنية.

وأعلنت النقابة في بيان، جدول الدورات الذي يبدأ من 23 يوليو 2022، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

جدول الدورات التدريبية المؤهلة لدخول كليات الفنون

السبت 23 يوليو

فترة صباحية: من 11 صباحا إلى 2 مساء (فنون- عمارة) الدورة الأولى

فترة مسائية: من 5 مساء إلى 8 مساء (فنون- عمارة) الدورة الأولى

يوم الأحد 24 يوليو:

فترة صباحية: من 11 صباحا إلى 2 مساء (فنون- عمارة) الدورة الثانية

فترة مسائية: من 5 مساء إلى 8 مساء (فنون- عمارة) الدورة الثانية

يوم الاثنين 25 يوليو:

فترة صباحية: من 11 صباحا إلى 2 مساء (فنون- عمارة) الدورة الأولى

فترة مسائية: من 5 مساء إلى 8 مساء (فنون- عمارة) الدورة الأولى

الثلاثاء: 26 يوليو:

فترة صباحية: من 11 صباحا إلى 2 مساء (فنون- عمارة) الدورة الثانية

فترة مسائية: من 5 مساء إلى 8 مساء (فنون- عمارة) الدورة الثانية

الأربعاء 27 يوليو:

فترة صباحية: من 11 صباحا إلى 2 مساء (فنون- عمارة) الدورة الأولى

فترة مسائية: من 5 مساء إلى 8 مساء (فنون- عمارة) الدورة الأولى

الخميس 28 يوليو:

فترة صباحية: من 11 صباحا إلى 2 مساء (فنون- عمارة) الدورة الثانية

فترة مسائية: من 5 مساء إلى 8 مساء (فنون- عمارة) الدورة الثانية.

الأدوات المطلوب لدورات فنون:

أقلام رصاص متنوعة، أقلام فلوماستر، أقلام خشب ألوان، اسكتش رسم مقاس 50*35 سم، استيكة عاديةـ استيكة فحم، سطح مستو من الخشب مقاس 50*35 سم أو الكرتون المقوى لاستعماله أسفل ورقة الرسم.

الأدوات المطلوب لدورات عمارة:

أقلام رصاص متنوعة، أدوات هندسية (مسطرة، مثلث، برجل)، استيكة عادية، سطح مستو من الخشب مقاس 50*35 سم، أو الكرتون الموى لاستعماله أسفل ورقة الرسم.

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وكانت نقابة الفنانين التشكيليين قد أعلنت في بيان صحفي، أنه على من يرغب في حجز هذه الدورات التقدم لمقر النقابة بمقر النقابة بساحة دار الأوبرا المصرية ابتداء من 21 يونيو 2022، وذلك في الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، وفي الفترة المسائية من الساعة الخامسة حتى العاشرة مساء، ماعدا يوم الخميس فترة مسائية فقط والجمعة إجازة، على أن تكون قيمة حجز الدورة 400 جنيه.