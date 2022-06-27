قدّم أحمد عماد، مدرس لغة أجنبية ثانية، مراجعة ليلة الامتحان في اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة، حيث يُعقد الاختبار غدا الثلاثاء الموافق 28 يونيو الحالي، ورقيا، بنمط الأسئلة الموضوعية، أي الاختيار من متعدد، والتي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحا أنّ الامتحان لا يشمل أي أسئلة مقالية، وذلك بحسب المواصفات الفنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأضاف عماد لـ«الوطن»، أنّ مراجعة ليلة الامتحان في اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة، تشمل قواعد المقرر الدراسي والكلمات والمواقف، وفق المقرر الذي حددته وزارة التربية والتعليم، مشددا على الطلاب بضرورة الاطلاع على نماذج امتحانات السنوات السابقة للتدريب على شكل الأسئلة التي تركز على الفهم.

تفاصيل مراجعة ليلة الامتحان في اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة

أولا: الوثيقة

- يجب مراجعة الكلمات المهمة التي وردت في المنهج.

- قراءة الوثيقة بصورة جيدة لأكثر من مرة حتى تعرف موضوعها ونوع الوثيقة والتواريخ التي وردت في الوثيقة.

ثانيا: المواقف

- يجب على طالب الصف الثالث الثانوي أن يقرأ المواقف جيدا لتحديد الإجابة النموذجية له.

ثالثا: القواعد

- يجب مراجعة أسئلة القواعد لتدريب نفسك على اختيار الإجابة النموذجية لكل سؤال.

وتشمل أيضا مراجعة ليلة الامتحان في اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة، بحسب أحمد عماد، قراءة القواعد جيدا وقراءة مفاتيح إجابة المواقف وقراءة المحتوى اللغوى الخاص لكل وحدة «الرياضات، المأكولات، المشروبات، أقسام الماركت، الحيوانات مذكرها ومؤنثها وأماكن المعيشة، المواصلات، والمشاعر»، وقراءة كيفية الإجابة على سؤال القطعة، وحل الأسئلة المتروكة وتصحيحها من نموذج الإجابة وفهم الأخطاء إن وجدت.

مراجعة ليلة الامتحان في اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة

وفي سياق متصل، أكدت مديريات التربية والتعليم، أنّه جرى التنبيه على جميع الإدارات التعليمية والمدارس، بمراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة بالتزامن مع امتحان اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة، وباقي مواد اللغة الأجنبية الثانية، وعدم السماح لأي طالب بدخول اللجنة الامتحانية بالكتاب أو التابلت أو الهاتف المحمول.