نتائج الثانوية العامة الصف الثاني عشر في الكويت 2022.. الأولى مصرية

زادت عمليات البحث الإلكتروني خلال الدقائق القليلة الماضية عبر المحرك العالمي «جوجل» حول نتائج الثانوية العامة الصف الثاني عشر في الكويت 2022، وذلك بعد أن أدى طلاب تلك المرحلة الاختبارات التي جرت الأيام الماضية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي نتائج الثانوية العامة الصف الثاني عشر في الكويت 2022 على النحو التالي:

نتائج الثانوية العامة الصف الثاني عشر في الكويت 2022

ووفقا للصحف الكويتية الإلكترونية فإنه يمكن الحصول على نتائج الثانوية العامة الصف الثاني عشر في الكويت 2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية من هنــا، وعلى الفور يقوم الطالب بإدخال الرقم المدني ورقم الجلوس فقط ليتسني له الحصول على النتيجة.

أوائل الثانوية العامة في الكويت

وكانت قد أعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين، صحيفة القبس الكويتية أن الفتيات تربعن على عرش أوائل الثانوية العامة على مستوى الكويت، وأن المرتبة الأولى على مستوى الكويت بجميع المدارس الحكومية والخاصة حصدتها طالبة مصرية بمجموع 100%، وذلك بعد أن اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي المضف نتائج الثانوية العامة للصف الثاني عسر بقسميه العلمي والأدبي والتعليم الديني للفصل الثاني من العام الدراسي 2021-2022 بنسبة نجاح عام بلغت 04.84 بالمئة.

يذكر أن النتائج التي أعلنت أمس أظهرت حصول 18 طالبا وطالبة على نفس النسبة (مكرر) للقسم العلمي وهم من غير الكويتيين، ومن بينهم الطالبة روان حافظ ناصر عبد العزيز حيث حصلت على المركز الأول للقسم الأدبي.