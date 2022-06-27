مشاجرة بالأيدي بين أعضاء «الموسيقيين» و«الإيقاعيين» في مؤتمر صلح شاكوش والأرتيست

انتهى المؤتمر الصحفي الذي نظمته نقابة المهن الموسيقية، قبل قليل، بأحد الفنادق بمنطقة الجيزة، للصلح بين حسن شاكوش وسعيد الأرتيست.

مشاجرة بالأيدي في مؤتمر «الموسيقيين»

وقال أحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، أثناء المؤتمر، موجّهًا حديثه إلى سعيد الأرتيست: «لو مش عاجبك قرارات النقابة تعالى انتَ مكان النقيب»، ما أثار غضب عازفي الإيقاع، وتسبب في مشاجرة بالأيدي بينهما.