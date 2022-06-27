رئيس التحرير

محمود مسلم

مشاجرة بالأيدي بين أعضاء «الموسيقيين» و«الإيقاعيين» في مؤتمر صلح شاكوش والأرتيست

كتب:

أحمد عبد الرحمن
03:06 م | الإثنين 27 يونيو 2022
المؤتمر الصحفي بنقابة المهن الموسيقية

المؤتمر الصحفي بنقابة المهن الموسيقية

انتهى المؤتمر الصحفي الذي نظمته نقابة المهن الموسيقية، قبل قليل، بأحد الفنادق بمنطقة الجيزة، للصلح بين حسن شاكوش وسعيد الأرتيست.

مشاجرة بالأيدي في مؤتمر «الموسيقيين»

وقال أحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، أثناء المؤتمر، موجّهًا حديثه إلى سعيد الأرتيست: «لو مش عاجبك قرارات النقابة تعالى انتَ مكان النقيب»، ما أثار غضب عازفي الإيقاع، وتسبب في مشاجرة بالأيدي بينهما.

اقرأ المزيد:

وكيل نقابة المهن الموسيقية: التحقيق مع عمر كمال خلال الأسبوع الجاري

نقابة المهن الموسيقية تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل مسابقة «المزيكاتي»

نقابة المهن الموسيقية والبيت الفني للمسرح ينعيان شهداء الوطن

حلمي بكر غاضبا من منح حسن شاكوش عضوية نقابة المهن الموسيقية: «الفن باظ»
بقلم أحمد عبد الرحمن