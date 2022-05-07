نقابة المهن الموسيقية والبيت الفني للمسرح ينعيان شهداء الوطن

أصدر هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بيانا صحفيا نعى فيه شهداء حادث غرب سيناء الإرهابي.

«الموسيقيين»: الشهداء رحلوا وهم يؤدون أشرف وأنبل مهمة في خدمة الوطن

وقال البيان: «الفنان هاني شاكر بشخصه وصفته نقيب المهن الموسيقية ومجلس إدارة النقابة ينعون شهداء الواجب الذين استشهدوا وهم يؤدون أشرف وأنبل مهمة في خدمة الوطن على أيدي الإثم والإرهاب الذي يسعى إلى النيل من أمن واستقرار مصر ومحاولة زعزعة أمن واستقرار التنمية التي تشهدها مصر في ظل قيادة رشيدة وجيش قادر على حماية ربوع الوطن من أقصاه إلى أقصاه ودحر الإرهاب، ويعزي الفنان هاني شاكر الشعب المصري والقيادة السياسية والقوات المسلحة في شهداء الوطن الأبرار، تغمدهم الله برحمته وغفرانه، تحيا مصر وطن آمن مستقر».

«الفني للمسرح» ينهى شهداء الواجب

وفي بيان آخر، نعى إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين به، ببالغ الحزن والأسى شهداء الواجب من أبطال قواتنا المسلحة، والذين استشهدوا فداء للوطن وأمنه نتيجة الحادث الإرهابي الغادر بغرب سيناء، أسكنهم الله فسيح جناته، وألهم أهلهم ومحبيهم الصبر والسلوان.