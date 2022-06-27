الاستعلام عن مخالفات المرور للمركبات 2022 عبر موقع النيابة العامة

يبحث عدد من المواطنين دائمًا عن طريقة سهلة للاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بالمركبات على كافة أنحاء الجمهورية، وذلك في ظل التطور والمرحلة الرقمية التي تعيشها مصر، بدلاً من الذهاب إلى المصالح الحكومية والوقوف في طوابير طويلة تستهلك من جهدهم ووقتهم.

زيارة الموقع الرسمي للنيابة العامة

وتستعرض «الوطن» رابط الاستعلام عن مخالفات المرور للمركبات 2022 من خلال موقع النيابة العامة.

ومن خلال زيارة الموقع الرسمي الخاص بالنيابة العامة يستطيع جميع المواطنين معرفة قيمة المخالفات على السيارات، والذي يختص بتقديم كل هذه الخدمات ومساعدة المواطنين في أي وقت للانتهاء من عمل كافة الإجراءات من خلال خطوات بسيطة.

خطوات يجب اتباعها

وأعلنت النيابة العامة عن عدة خطوات يجب اتباعها عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص من قبَل النيابة، لمن يرغب في الاستعلام عن مخالفات المرور للمركبات في العام 2022، والخطوات كالتالي:

1- يستعلم المواطن عن مخالفات مرور المركبات بالدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة، والمختص بتقديم خدمات المرور.

2- من خلال الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة سيظهر العديد من خدمات المرور ومن أبرزها: «الاستعلامات، والتصالح الفوري، والتظلمات، والدفع».

3 - يختار المواطن خدمة الاستعلامات عن الخدمات المرورية والضغط عليها.

4 - سيظهر اختياران على الصفحة المخصصة للاستعلام عن مخالفات المرور: مخالفات رخص المركبات، ومخالفات رخص القيادة.

5 - يختار المواطن الذي يستعلم عن مخالفات المرور أيقونة باسم «مخالفات رخص المركبات» ثم الضغط على كلمة استمرار.

6 - هناك العديد من البيانات التي ستظهر على الصفحة المخصصة لمخالفات رخص المركبات التي يجب إدخالها، ومنها: «الاختيار ما بين حروف وأرقام، أو اختيار أرقام فقط، وذلك للوحة السيارة، ثم إدخال رقم الرخصة».

7 - وفي نهاية الدخول على الموقع للاستعلام عن مخالفات المرور يضغط المواطن على أيقونة إجمالي المخالفات.

8 - وفي النهاية ستظهر كافة مخالفات المرور بالتفاصيل الكاملة.