تردد قناة طيور الجنة 2022 للأطفال على نايل سات لمتابعتها في الإجازة

تردد قناة طيور الجنة، واحدة من كلمات البحث التي حظيت باهتمام بين الكثيرين من المتصفحين للمحرك العالمي «جوجل» خلال الدقائق القليلة الماضية، وذلك بالتزامن مع إجازة نهاية العام الدراسي الحالي ورغبة الكثير من الأطفال والصغار لمتابعة المحتوى الذي تقدمة القناة الفضائية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تردد قناة طيور الجنة على النحو التالي:

تردد قناة طيور الجنة

وفق موقع قناة طيور الجنة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات الجديد كالتالي:

- التردد: 11258.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة طيور بيبي

- التردد: 11396.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة هدهد

- التردد: 11641.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة سبونج بوب

- التردد: 12500.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- الاستقطاب: V.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة مودي كيدز

- التردد: 11603.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ميكي كيدز الثانية

- التردد: 11526.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ماجد

- التردد: 12221.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة MBC 3 للأطفال

التردد: 11475.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة كوجي

التردد: 11636.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة ميكي الجديدة

التردد: 11528.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طه

التردد: 11315.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 56.

تردد قناة أطفال ومواهب

التردد: 11353.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة سمسم

التردد: 11483.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة دودو كيدز

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.