معلومات عن جنى مقداد نجمة «طيور الجنة» بعد تصدر التريند: ارتدت الحجاب

تصدرت جنى مقداد نجمة قناة «طيور الجنة»، ابنة رجل الأعمال خالد مقداد مؤسس الفضائية، محركات البحث جوجل، بعد ارتدائها الحجاب، بعد أن نشرت صورتها بالحجاب، لأول مرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، واحتفى بها عدد كبير من متابعيها، فمن هي جنى مقداد؟

10 معلومات عن جنى مقداد

1- جنى مقداد نجمة قناة طيور الجنة الفضائية، ابنة لأشهر العائلات الفنية في الأردن، حيث تمكنت جنى وإخوتها من أسر قلوب ملايين الأطفال حول العالم، من خلال برامجهم وأغانيهم على شاشة قناة طيور الجنة منذ سنوات.

2- جنى مقداد عمرها نحو 14 عاما، فهي مولودة فى 28 أبريل عام 2008، بالمملكة الأردنية الهاشمية، بحسب وسائل إعلام خليجية.

3- والدها رجل الأعمال الأردني خالد مقدار مؤسس قناة طيور الجنة في 2008.

4- وأمها مروة حماد ولـ جنى مقداد 5 أشقاء هم: «الوليد، المعتصم بالله، جاد، إياد، سند».

5- يزيد عدد متابعي صفحة جنى مقداد عبر «فيس بوك» على 1.9 مليون متابع.

6- قدمت جنى مقداد عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية منذ انضمامها إلى قناة طيور الجنة منذ 9 سنوات، ومن أبرزها «أحضرت ماما الطفل، كتاب ذاكرتي، يا إلهي أكبر، نسألك الجنة، عالم الفتيات» وغيرها.

7- أعلنت جنى مقداد ارتدائها الحجاب عبر فيديو نشرته على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

8- نشرت جنى مقداد صورتها بالحجاب لأول مرة عبر «فيس بوك» 20 فبراير الجاري، وعلقت عليها: «الحمد لله الذي وفقني لارتداء الحجاب وزيّنني به وأسأله الثبات وأرجو منكم حُسن الدعاء»

9- احتفت بها أسرتها، شقيها الأكبر الشهير بـ«عصومي» أو المعتصم بالله، ونشر صورة تجمعهما معا وعلق عليها عبر انستجرام: «أنا أكتر شخص بالعالم فخور فيكي يا حبيبة قلبي، الحجاب زادك جمال وأناقة .. الله يثبتك ويقويكي ويجعلك قدوة لكل البنات».

10- علق والد جنى مقداد عبر «فيس بوك»: «بنيتي وردتي وزينةَ جنتي (جنى) يا غاليتي كبُرتِ سريعاً يا حُلوتي.. كبرتِ سنّاً وقدراً وعلماً وحياءً ونشاطاً وإبداعًا، نحتفل بكِ وأنت ترتدين الحجاب حبًّا واقتناعًا، تغمرك الفرحةٌ والسرور، وتعلو وجهك ابتسامات نديّة. وها نحن اليوم نبتهج لصنيعكِ الرائعِ هذا نذكرك بأنك مثال يحتذى للملايين ممن يحبونك ويفتخرون بك فكوني عند حسن ظننا جميعاً بكِ».