محافظ الدقهلية: إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال الـ3 أشهر المقبلة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه يتم إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء، خلال الـ3 أشهر المقبلة.

وقال مختار، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عدد من تقدموا بطلبات للتصالح في المخالفات نحو 164 ألف شخص.

تخفيض قيمة التصالح

وأشار إلى أنه تم اتخاذ إجراءات لتخفيض المبالغ المفروضة على المواطنين مرتين؛ الأولى عندما خفضنا بنسبة 25%؜ ثم 20% في المرة الثانية من قيمة التقديرات.

وشدد محافظ الدقهلية على أن هناك من دفع قيمة التصالح بالكامل، ووصل عددهم إلى 22 ألف مواطن.

تخفيف الأعباء المالية على المواطنين

ويأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه النواب خلال اجتماع اللجنة بمزيد من التيسيرات على المواطنين لتخفيف الأعباء المالية عليهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطة بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

ويشار إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تواصل الانعقاد خلال الأيام المقبلة؛ لمتابعة ملف التعديات على الأرض الزراعية في عدد من المحافظات.