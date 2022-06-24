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محمود مسلم

حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في البداري بأسيوط

كتب:

سويفي رشدي
03:06 م | الجمعة 24 يونيو 2022
جانب من حملة إزالة التعديات بأسيوط

جانب من حملة إزالة التعديات بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بكافة قرى ومراكز المحافظة، تنفيذا لخطة الدولة للحفاظ على الأرض الزراعية لتوفير الأمن الغذائي لمصر، وحفاظا على الأرض الزراعية من التبوير، لافتا إلى التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وجميع مراكز وأحياء المحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في مهدها وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين.

تنفيذ الإزالات الفورية للتعديات

وترأس محمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري، حملة لتنفيذ بعض الإزالات الفورية لتعديات على أراض زراعية ومخالفات في المهد قبل تفاقمها بنطاق قرى المركز فور رصدها، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتحفظ على المهمات المستخدمة في المخالفات، وذلك خلال حملات بمشاركة نائب رئيس المركز ورؤساء الوحدات القروية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن، وباستخدام معدات الوحدات المحلية.

رصد التعديات وإزالتها في مهدها

كما ترأس حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط، حملة لإزالة بعض التعديات على أرض زراعية بقرية الزاوية، بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية للمركز، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتعدين، لافتا إلى استمرار تنسيق الجهود مع المتابعة الميدانية بالمحافظة ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في مهدها.

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بقلم سويفي رشدي