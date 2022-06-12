محافظ الدقهلية: 83 شركة من القطاع الخاص تشارك في مبادرة حياة كريمة

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن مبادرة «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري بمثابة اختراع وليست مجرد مبادرة، لافتا إلى أن المبادرة تستهدف تطوير مركز شربين، البالغ عدد سكانه 500 ألف نسمة، «الحياة هناك شبه اتغيرت».

نسب تنفيذ المشروعات تخطت 85%

وأضاف «مختار»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن نسب تنفيذ المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة تتخطى 85%، كما أن نسبة التنفيذ في قرية الحصص التي زارها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء السبت تخطت 95%.

وأشار إلى أن مجمع الخدمات الحكومية مربوط مع العاصمة الإدارية الجديدة من خلال كابلات الفايبر والإنترنت فائق السرعة، متابعا: «كل الدولة تقريبا بقت حتة واحدة مع الوزارات المركزية».

95% من الشركات من القطاع الخاص

وأكمل: «لدينا 83 شركة تعمل، أي أكثر من 95% من الشركات من القطاع الخاص، تعمل بالتنسيق مع القوات المسلحة، و874 مهندسا و4400 عامل يقومون بالعمل في وقت واحد على 237 مشروعا».