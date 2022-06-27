ضبط عناصر إجرامية بالدقهلية بحوزتهم مخدرات تتخطى قيمتها مليون جنيه

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إحدى البؤر الإجرامية بدائرة مركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية يقوم على إدارتها 4 عناصر إجرامية، لهم معلومات جنائية، تخصصوا في ترويج بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

ضبط 13 كيلو جرام حشيش

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والعام والمركزي، وبالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، تم استهدافهم وضبطهم، وعثر بحوزتهم على 72 طربة الحشيش زنة 13,200 كيلو جرام و300 جرام لمخدر الشابو وفرد خرطوش وعدد من الطلقات وسيارة و3 قطع سلاح أبيض و2 ميزان حساس والأدوات المستخدمة في التغليف والتقطيع و2 هاتف محمول.

قيمة المضبوطات تتخطى مليون جنيه

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 1,225,000 جنيه تقريباً، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.