رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.. احذر عقوبات تأخر السداد

يسعى كثير من مستخدمي الشركة المصرية للاتصالات إلى الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، إذ زادت عمليات البحث عنها، خلال الدقائق القليلة الماضية، عبر المحرك العالمي «جوجل»، نظرًا لرغبة البعض في متابعة تفاصيل فاتورة شهر يونيو من العام الجاري، تجنبًا لدفع الغرامات.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، ترصد رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2022.

منحت المصرية للاتصالات المستخدمين فرصة لمتابعة القيمة المادية لاستهلاك التليفونات الأرضية الخاصة بهم، حيث يمكن الاستعلام عن الفاتورة الشهرية، من خلال الموقع الرسمي، أو من خلال الضغط هنــــا، حيث يتيح الموقع الاستعلام بكود المنطقة ورقم التليفون.

موعد عرض فاتورة شهر يونيو

نوهت المصرية للاتصالات إلى أنه اعتبارًا من 15 يوليو المقبل، سيتم إتاحة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، عن استهلاك شهور أبريل ومايو ويونيو، إذ إن الشركة تمنح عملاءها فترة سماح للسداد، تصل لشهر، لتنتهي مهلة سداد فاتورة يونيو يوم 14 أغسطس 2022.

عقوبة وغرامة تأخير دفع فاتورة التليفون الأرضي

شددت الشركة المصرية للاتصالات، في وقت سابق، على أن هناك غرامات لمن يتأخر عن سداد فاتورة التليفون الأرضي، منها أن تتحول إلى خدمة الاستقبال فقط في البداية للمستخدمين الذين تأخروا عن السداد، بحيث لا يمكن للمستخدم إجراء أي مكالمات، لكنه يتمكّن من استقبالها فقط.

وبعد مرور شهر آخر، ولم يسدد العميل الفاتورة تُرفع الخدمة عنه بشكل مؤقت لحين الدفع، مع تراكم المصروفات الإدارية، قبل رفع الخدمة بشكل نهائي حال عدم السداد.