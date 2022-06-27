«تعليم الجيزة» توضح حقيقة نجاح جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

نفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة كل ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن نجاح جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي عدا الغائبين، موضحة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن التقييم يجري بناء على الكتب الدورية والقرارات الوزارية الصادرة عن السلطة المختصة.

إعلان النتيجة النهائية

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خاطبت جميع المديريات والإدارات التعليمية بشأن إعلان النتيجة النهائية للعام الدراسي 2021-2022 الدور الأول لطلاب الصفين الأول والثاني بالمدارس الثانوية.

وأضافت الوزارة في خطابها أنه بالإشارة إلى المراجعات التي تمت مع المديريات التعليمية بشأن موقف الطلاب المحجوبة نتيجتهم، مسجل لهم «- 6» في بعض المواد، أو الطلاب الحاصلين على أقل من درجات النجاح وحدثت لهم مشكلات تقنية لم تُسجل بها محاضر على التطبيق الإلكتروني المخصص، فإنه يتم الآتي:

فئات من الطلاب

1- الطلاب الذين حدثت لهم مشكلات تقنية أثناء تأديتهم الامتحانات الإلكترونية ولم تُسجل لهم محاضر على التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك، أو الحاصلون على درجات أقل من درجات النجاح أو المحجوبة نتيجتهم، تكون نتيجتهم (اجتاز) في تلك المواد، وتقوم المدرسة بإعداد واعتماد تقرير في مجمع عن هذه الحالات، وتسليمه إلى إدارة شئون الطلاب بالإدارة التعليمية.

2- الطلاب الذين تأكد لدى المدرسة غيابهم في مادة أو أكثر ولم يسجل لهم محضر غياب من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك والمحجوبة نتيجتهم (تكون نتيجتهم غائب).

3- بالنسبة للطلاب المسجل لهم محاضر غياب في بعض المواد عن طريق الخطأ من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك. يتم مخاطبة الإدارة العامة لنظم المعلومات بديوان عام الوزارة بخطاب رسمي لتعديل النتيجة واستيفاء درجات الطلاب في هذه المواد.

وشددت على اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتسببين في هذا التقصير، واعتبار الأمر هامًا وعاجلاً.