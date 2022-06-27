التعليم: اختبار نفسي للمتقدمين بمسابقة وزارة التربية والتعليم 2022

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا توجد واسطة أو محسوبية في اختيار المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم، ولابد من اجتياز الاختبارات المعدة من جانب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للقبول، والذي يتضمن الاختبار النفسي والجسدي والرياضي للمتقدمين في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022.

اجتياز الاختبار النفسي بمسابقة وزارة التربية والتعليم.. شرط القبول

وأضاف وزير التربية والتعليم، في تصريحات تليفزونية أنه مع بداية التقديم لمسابقة المعلمين، سيظهر سماسرة يدعون قدرتهم على المساعدة للقبول في المسابقة، قائلاً: «كل ده نصب ولا يوجد أي مخلوق له القدرة على مساعدة أحد فى المسابقة».

وأشار وزير التعليم، أنه تم التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، وخبراء ومتخصصين لإعداد بنوك الأسئلة لامتحانات المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم، مؤكداً أن المسابقة لا يوجد فيها أي تدخل لأي عنصر بشري، لافتاً إلي أن التقديم الكتروني على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

أعداد وظائف معلم مساعد بجميع المحافظات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأعداد والوظائف المقرر الإعلان عنها لوظيفة معلم مساعد بمرحلة رياض الأطفال بجميع المحافظات وهي كالتالي:

- محافظة القاهرة 1572.

- محافظة الشرقية 1477.

- محافظة البحيرة 1419.

- محافظة قنا 1387.

- محافظة القليوبية 1005.

- محافظة الدقهلية 958.

- محافظة سوهاج 906.

- محافظة الجيزة 882.

- محافظة كفر الشيخ 624.

- محافظة المنوفية 581 .

- محافظة الأقصر 574.

- محافظة أسوان 529

- محافظة الإسكندرية 473 .

- محافظة المنيا 379.

- محافظة بورسعيد 354.

- محافظة أسيوط 342 .

- محافظة السويس 328.

- محافظة بنى سويف 309.

- محافظة مطروح 182.

- محافظة البحر الأحمر 181.

- محافظة الفيوم 149.

- محافظة الغربية 136.

- محافظة دمياط 113.

- محافظة الإسماعيلية 98.

- محافظة شمال سيناء 80 .

- محافظة جنوب سيناء 77.

- محافظة الوادى الجديد 72.