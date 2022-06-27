أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف وزارة التربية والتعليم 2022، لتعيين 30 ألف معلم كمرحلة أولى، مؤكده أن التقديم للمسابقة إلكترونيا، بداية من 2 يوليو المقبل، حتى 24 من نفس الشهر.

وذكرت وزارة التعليم، في بيان، أن التقديم في المرحلة الأولى لمسابقة المعلمين المرحلة الأولى، لمعلمي رياض الأطفال ومعلمي الصفوف الثلاثة الأولى، مشيرا إلى أن المسابقة تستهدف توظيف 15 ألفا و187 وظيفة بمرحلة رياض الأطفال، بينما يبلغ إجمالي عدد الوظائف معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الثلاثة الأولي نحو 14 ألفا و813 وظيفة، بإجمالي 30 ألف معلم .

رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف والتعليم

تم تخصيص رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف وزارة التربية والتعليم 2022، عبر بوابة الوظائف الحكومية، لافتا إلي أنه متاح التقديم لأصحاب هذه المؤهلات:

- خريجي كليات التربية رياض الأطفال.

- خريجي كليات التربية الطفولة المبكرة (أقسام رياض الأطفال أو الطفولة المبكرة أو الدبلوم المهني رياض أطفال أو طفولة مبكرة).

- خريجي كليات التربية شعبة تعليم أساس، ابتدائي، معلم فصل أو أقسام تعليم أساسي، تعليم ابتدائي، معلم فصل بكليات التربية أو التربية النوعية.

الفئات الممنوعة من التقديم بمسابقة المعلمين

كشفت وزارة التربية والتعليم، الفئات الممنوعة من التقديم في مسابقة المعلمين، أنه لا يحق لخريجي كليات الآداب ودار العلوم والدراسات الإسلامية، الحاصلين على دبلوم تربوي التقديم في المرحلة الأولى في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022، لافتا إلى أن تلك المرحلة لسد العجز من معلمي رياض الأطفال والصفوف الأولى فقط، وليس «معلم مادة».