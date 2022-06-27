«س وج».. كل ماتريد معرفته عن مسابقة وزارة التربية والتعليم المصرية

يبحث الكثير من خريجي كليات التربية عن مسابقة وزارة التربية والتعليم المصرية، التي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أمس، لافتًا إلى أنَّ التقديم لمسابقة تعيين 30 ألف معلم، يبدأ اعتبارا من 2 يوليو المقبل إلكترونيا.

وترصد «الوطن» أبرز الأسئلة المتعلقة بمسابقة وزارة التربية والتعليم المصرية، التي أوضحتها وزارة التربية والتعليم كالتالي :

ما الشروط العامة للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم المصرية؟

- لا يزيد سن المتقدم على 35 سنة في 2022/10/1.

- الحد الأدنى للتقدير العام للمتقدم لا يقل عن (جيد).

- «بالنسبة لمعلمين رياض الأطفال» يكونوا خريجي كليات رياض الأطفال والطفولة المبكرة أو خريجي دبلوم مهني أقسام رياض الأطفال والطفولة المبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية.

- «بالنسبة لمعلمين الصفوف الثلاث الأولى» يكونوا خريجي كليات التربية شعبة تعليم أساسي ابتدائي أو أقسام التعليم الأساسي أو خريجي دبلوم مهني في رياض الأطفال أو الطفولة المبكرة أو الابتدائي بكليات التربية أو كليات التربية النوعية.

ما متطلبات القبول للوظيفة؟

- اجتياز الاختبارات المعدة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفق المجالات السالف ذكرها.

- اجتياز برنامج تدريبي في الصحة البدنية.

- اجتياز البرنامج التدريبي في استراتيجيات التعليم وفق النظام الجديد.

ما المستندات المطلوبة للتقدم؟

- صورة ضوئية من المؤهل الدراسي وأي مؤهلات إضافية.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

- صورة ضوئية من شهادة الميلاد.

- صورة ضوئية من شهادة الخدمة العسكرية (للذكور) وشهادة الخدمة العامة (للإناث).

- صورة شخصية حديثة مدون عليها الاسم

- فيش جنائي.

كيفية التقديم فى مسابقة وزارة التربية والتعليم المصرية؟

يتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الإعلان عن المسابقة الخاصة بكل محافظة وفق الاحتياج الحقيقي للمعلمين، وطبقًا لمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي ولا يجوز النقل إلا بعد مرور 5 سنوات تحسب من بداية العمل.

- يتمّ عقد الامتحانات إلكترونيًا بمقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في المجالات التالية:

- التخصص الأكاديمي.

- السمات الشخصية والنفسية والثقافة العامة.

- الجانب التربوي.

- المهارات التكنولوجية.

- اللغة العربية لغير المتخصصين في اللغة العربية و اللغة الإنجليزية لغير المتخصصين في اللغة الانجليزية.

ما هو رابط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم المصرية؟

يتمّ التقديم للإعلان إلكترونيا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتبارًا من 2 يوليو 2022 إلى 24 يوليو 2022 على الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/.