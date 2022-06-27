رابط التسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022، من الأمور التي ترتفع عليها معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عن تفاصيل تعيين 30 ألف معلم 2022 بمسابقة وزارة التربية والتعليم، فضلًا عن المستندات والشروط المطلوبة حتى يمكنهم تجهيزها عند فتح باب التقديم.

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية في مجال أخبار التعليم التي تنشر على مدار اليوم، نعرض رابط التسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 وموعد التقديم، والشروط الواجب توافرها في المتقدمين.

رابط التسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022

وبحسب بيان وزارة التربية والتعليم، فإن التسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم سيكون إلكترونيًا عبر بوابة الوظائف المصرية، عند فتح باب التقديم، ويمكن الدخول على الموقع بشكل مباشر من هنـــا بعد فتح باب التقديم.

موعد التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022

وسيكون بإمكان الراغبين في التقديم لوظائف مسابقة المعلمين 2022 الدخول على الموقع بداية من يوم السبت المقبل الموافق 2 يوليو، وحتى الاثنين الموافق 24 من الشهر نفسه.

شروط تعيين 30 ألف معلم 2022

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في وقت سابق، عن شروط التقديم لتعيين 30 ألف معلم جاءت كالآتي:

- ألا يقل التقدير التراكمي للمؤهل الجامعي عن «جيد».

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا، في 1 أكتوبر 2022.

- يشترط للمتقدمين للعمل بوظيفة معلم رياض أطفال، يجب أن يكون من خريجي كليات التربية رياض أطفال أو الطفولة المبكرة أو أقسام رياض الأطفال أو الطفولة المبكرة أو الدبلوم المهني رياض أطفال أو طفولة مبكرة.

- أما المتقدمين لوظائف معلمي الصفوف الثلاثة الأولى، يجب أن يكونوا خريجي كليات التربية شعبة تعليم أساسي، أو ابتدائي، أو معلم فصل أو أقسام تعليم أساسي، أو تعليم ابتدائي، أو معلم فصل بكليات التربية أو التربية النوعية.