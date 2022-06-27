المسلماني: السياسة داخل الجامعات مرفوضة.. نعم لاتحاد الطلاب

قال الكاتب الصحفى أحمد المسلماني مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، أنه من المسموح أن يكون داخل الجامعات اتحادات طلابية تهتم بالأنشطة والامتحانات والكتب وتطوير الكليات، وليست اتحادات سياسية أو تنظم مظاهرات.

تمكين الطلاب وإعطائهم الحرية في بعض الكليات

جاء ذلك فى مؤتمر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وفيما يتعلق بالطلاب والسياسة والجامعات، قال المسلماني: «جرى على مدار سنوات، تمكين الطلاب وإعطائهم الحرية في بعض الكليات، الأمر الذي انقلب معهم واستغلوه خطأ، ونظموا مظاهرات وأعمال تخريب شاهدناها جميعًا، فلا يمكن أن تذهب الأحزاب السياسية بمشاكلها إلى الجامعات بل يجب أن تذهب الجامعات إلى تلك الأحزاب السياسية من أجل التطوير والنضج».

تكافل وكرامة وحياة كريمة أفضل مشروعين في مصر الآن

فيما يتعلق بالحوار الوطنى، قال المسلماني: «أرى أننا في محاولة كبيرة جدًا لاستعادة تلك الثقة، عن طريق مشاريع تكافل وكرامة وحياة كريمة، الذي يُعد أفضل مشروع في مصر الآن»، وعن تمكين الشباب، أوضح: «لا أعتقد أن الأفضل هو إعطاء الشباب فرصة في مجال ما، أو منصب ما، لمجرد أنه صغير السن فقط، بل يجب أن يكون جدير بذلك ويستحقه، ولديه مهارات استثنائية في هذه السن، كما لا يجب أن نعطي منصب هام في البلد لشخص كبير في السن لكبر سنه فقط، بل يجب أن يكون لديه مهارات خاصة تجعله يستحق المنصب».

التمكين لابد أن يكون في الاقتصاد والابتكار والابداع

وأكد المسلماني، أن التمكين لابد أن يكون فى كل المجالات، فالتمكين لابد أن يكون فى الاقتصاد والابتكار والابداع.

يذكر أن المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، يقام تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعدد من الجهات الراعية.