سمير مرقص: مجلس أمناء الحوار الوطني يجمع بين الخبرة والشباب

قال الكاتب والمفكر السياسي سمير مرقص، والذي تم اختياره منذ قليل، عضوا لمجلس أمناء الحوار الوطني، إن آلية عمل المجلس هي عملية تنظيمية للحوار الوطني حتى نصل إلى المخرجات المطلوبة.

التنوع بين الشباب والخبرة

وأضاف مرقص في تصريحات خاصة إلى «الوطن» أن الأسماء التي جاءت في تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني محترمة ومتنوعة، فيها الشباب والخبرة والسياسيين ومن تقلدوا مناصب سابقة.

وأوضح أن التشكيل بشكله الحالي به تنوع فكري وسياسي وهذا أمر طيب ومقبول، مشيرًا غلى أسماء المجلس لديها فكر وثقافة مصرية كبيرة، لافتا إلى أن التنوع في الأسماء يمثل كافة الاتجاهات وألوان الطيف من يسار ويمين وليبرالي وغير ذلك.

نجاح الحوار الوطني

وتابع الكاتب والمفكر السياسي، أن هذا التنوع سيخدم طاولة الحوار الوطني، وهو بمثابة دفعة قوية لإنجاح الحوار الوطني الذي ينتظره الجميع، مؤكدا أنه في ظل التحديات التي يعيشها العالم، فإن للحوار الوطني أهمية كبرى واللحظة تستدعي هذا التنوع.