وزير الرياضة يهنئ أبطال الكاراتيه بالفوز بـ7 ميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط

فى ضوء متابعته للبعثة المصرية المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر، قدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى لاعبى ولاعبات المنتخب المصرى للكاراتيه على الظهور المميز فى منافسات الدورة، وحصد ٧ ميداليات متنوعة حتى الآن بواقع ٢ ميدالية ذهبية، و٣ ميداليات فضية، و٢ ميدالية برونزية.

فوز "فريال أشرف" البطلة الأوليمبية بالميدالية الذهبية

جاء ذلك عقب فوز "فريال أشرف" البطلة الأوليمبية ،اليوم الأثنين، بالميدالية الذهبية فى منافسات وزن ٦٨ كجم، بعد تغلبها على بطلة إيطاليا في المباراة النهائية بجانب فوز اللاعب "يوسف بدوي" بالمركز الأول والميدالية الذهبيه لمنافسات وزن ٨٤ بعد الفوز على بطل صربيا.

وحصد المنتخب الوطنى للكاراتيه فى اليوم الأول من منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط، ٣ فضيات و٢ برونز، حققهم كل من عبدالله ممدوح فضية وزن ٧٥ كجم، وأحلام يوسف فضية وزن تحت ٥٥ كجم كجم، وريم أحمد فضية وزن ٥٠ كجم، وأحمد أيمن برونزية ٦٧ كجم، وعمرو علاء برونزية وزن تحت ٦٠ كجم .

اعتلاء أبطال مصر منصات التتويج فى مختلف منافسات الكاراتيه

أكد وزير الشباب والرياضة على ريادة وتقدم رياضة الكاراتيه المصرى على مستوى العالم، واعتلاء أبطال مصر منصات التتويج فى مختلف منافسات الكاراتيه الدولية، مقدماً التهنئة إلى كافة اللاعبين واللاعبات على الظهور القوى بمنافسات البطولة، وتسجيل إنجازات جديدة للرياضة المصرية.

أعرب وزير الرياضة عن تمنياته بالتوفيق لباقى المنتخبات الوطنية المشاركة فى النسخة الـ ١٩ من دورة ألعاب البحر المتوسط، وتحقيق مزيد من الميداليات فى قادم أيام الدورة.

وتشارك مصر بدورة ألعاب البحر المتوسط فى منافسات:"ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة، الملاكمة، السلاح، الجمباز، كرة اليد، الكاراتيه، الرماية، التنس، التايكوندو، الكرة الطائرة، القوس والسهم، الجودو، الشراع، تنس الطاولة، رفع الأثقال، المصارعة، الفروسية".