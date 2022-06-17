مصرع وإصابة 8 أشخاص بينهم طفلة في حوادث متفرقة بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج اليوم عدة وقائع متنوعة ما بين حريق حوش وغرق طفلة انزلقت قدماها عند إلقاء المخلفات، ومشاجرتين، وانقلاب سيارة.

إصابة اثنين في مشاجرة بسبب خلاف مالي

بدأت الواقعة الأولى بوصول «حسن» إلى مستشفى سوهاج الجامعي مصابًا «بجرح طعني نافذ بالبطن أسفل الصدر من الناحية اليسري وجرح قطعي بالذراع الأيمن»، وأفاد بتعدى «محمد» عليه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب خلافات مالية بينهما، وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة «سكين»، وتبين إصابته بجرح قطعي بالكتف الأيسر، وبمواجهته أقر بأرتكاب الواقعة، واتهم المصاب المذكور بإحداث إصابته لذات السبب.

إصابة اثنين في مشاجرة على أجرة «توك توك»

وفي الواقعة الثانية، استقبلت مستشفى طما المركزي «علي ا ا ع»، مصابًا «بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج»، وجرى تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي.

وأفاد نجل عمه باتهام «هشام م ا م» سائق «توك توك» بالتعدي على نجل عمه بالضرب بعصا شوم، وإحداث إصابته بسبب خلاف علي قيمة الأجرة، وجرى ضبط المتهم وتبين إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وبمواجهته اقر بأرتكاب الواقعة، واتهم المصاب المذكور بإحداث إصابته لذات السبب.

وفاة شخص بالبلينا تناول طعام دون غسيل

وشهد مركز البلينا الواقعة الثالثة عند وصول «محمود» إلى المستشفي المركزي مصابا «بحالة إعياء وقئ مستمر» إدعاء تناول مادة غير معلومة، وجرى تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي وتوفى في أثناء تقديم العلاج اللازم، وأفاد شقيقه بقيام شقيقه المذكور بتناول بعض المأكولات «دون غسلها بالمنزل» ما أدى لإصابته التي أودت بحياته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

غرق طفلة بمركز البلينا

الواقعة الرابعة كانت في البلينا، إذ غرقت طفلة تدعى «أميرة ع» 13عامًا، طالبة بالصف الأول الإعدادي بترعة بمركز البلينا، وجرى انتشال الجثة، ونقلها لمستشفى برديس المركزي وأفاد والدها بأنه أثناء قيام نجلته المذكوره بإلقاء مخلفات بالترعة المشار إليها إنزلقت قدماها وسقطت بها مما نتج عنه غرقها ووفاتها ونفي الشبهة الجنائية و بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق» ولا توجد شبهة جنائية.

إصابة اثنين في حادث انقلاب سيارة بجرجا

فيما انقلبت سيارة بدائرة مركز جرجا بالدائرة الخامسة قيادة «حسن ج»، حيث اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة إنفجار الإطار الخلفي الأيمن مما أدي لإنقلابها علي جانب الطريق ونتج عن الحادث إصابة «محمد ع ح ع»، و«علي ش ح» بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي.

حريق حوش بدار السلام

ونشب حريق بالواقعة السادسة بحوش بدائرة مركز دار السلام وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده «دون حدوث إصابات»، وأفاد مالك الحوش بأنه أثناء قيام الطفل «مصطفي ا»، 11 عامًا طالب بإشعال النيران بكمية من القش تطاير شرر مما نتج عنه نشوب الحريق واتهمه بالإهمال، وأضاف باحتراق كمية من البوص والغلال ونفي الشبهة الجنائية.