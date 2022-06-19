إصابة 5 ومصرع طفلة في حوادث متفرقة بسوهاج.. خلال 24 ساعة

شهدت محافظة سوهاج خلال الـ 24 ساعة الماضية مصرع وإصابة 5 بينهم طفلة، في حوادث متفرقة، منها مشاجرة على أولوية السير بين سائقي توك توك بطما، وحادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي، فضلا عن سقوط طفلة من سلم الطابق الثاني بمركز ومدينة سوهاج ومصرعها.

إصابة سائقي توك توك بمشاجرة على أولوية السير بطما

بدأت الواقعة الأولى ببلاغ بوجود مشاجرة ومصابين دائرة مركز طما، حيث تبين أنها بين سائق توك توك مصاباً بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليمني وتم نقله للمستشفي المركزي وسائق توك توك آخر مصاب بسحجة بالرقبة، وتم ضبط الطرف الثاني وبحوزته سلاح أبيض «مطواة»، وبسؤاله قرر حدوث مشادة كلاميه فيما بينهما تطورت إلي مشاجرة قام علي آثرها بالتعدي كلا منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها وذلك بسبب أولوية المرور.

مصرع طفلة سقطت من سلم الطابق الثاني بسوهاج

وشهد مركز سوهاج الواقعة الثانية، حيث وصلت طفلة تدعى "آلاء و ح" 3 أعوام إلى مستشفى سوهاج الجامعي «جثة هامدة» تحت إدعاء سقوط من علو، وأفاد والدها أنه أثناء لهو ابنته أعلي سلم المنزل بالطابق الثاني أختل توازنها وسقطت أرضاً ما أدي لإصابتها، ونفي الشبهة الجنائية و بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية» ولا توجد شبهة جنائية.

وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

مصرع وإصابة 2 بحادث سير في الطريق الصحراوي الشرقي

ولقى شخص مصرعه وأصيب اخر بالواقعة الثالثة، إثر حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة سوهاج، عند الكيلو 85 اتجاة محافظة قنا، حيث انقلبت سيارة ربع نقل، على جانب الطريق ليلقي السائق مصرعه، فيما يصاب مرافقة ويتم نقل الجثمان والمصاب الي مستشفى سوهاج الجامعى.