مصرع شخصين وإصابة آخرين في 3 حوادث متفرقة بالبحيرة

لقى شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع 3 حوادث متفرقة بمركزي رشيد وأبوحمص في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، وجرى التحفظ على جثتي المتوفين بالمستشفيات المركزية قيد التحقيق، ونقل المصابين لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير المحاضر اللازمة للتحقيق واستكمال الإجراءات.

مصرع شخص سقط من الطابق الثالث ببرج رشيد

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة رشيد، يفيد بسقوط رجل في العقد السادس من العمر، من الطابق الثالث بمنزله في قرية «برج رشيد»، وجري حفظ الجثة وعمل المحضر اللازم.

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين مصرع «عبدالمنعم خميس حميدة»، 63 سنة، مقيم بأبوحمص، وتم نقل الجثة إبى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العامـ تحت تصرف النيابة العامة التي بدأت بمباشرة التحقيقات.

مصرع شاب في انقلاب سيارة بأبوحمص

كما تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة أبوحمص، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعي، أمام قرية «دسونس»، التابعة لذات المركز، وأسفر الحادث عن مصرع «أحمد حسن الجوهري»، 19 سنة، عامل، مقيم بطنطا، وتم إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

إصابة 2 في تصادم موتوسيكل وسيارة برشيد

كما تلقى مدير الأمن إخطاراً من مركز شرطة رشيد، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية «موتوسيكل»مع سيارة على الطريق الساحلي، مما ادي إلى إصابة كل من «جمعة محمد إبراهيم»، 38 سنة، عامل، مقيم بمطوبس، مصاباً بخلع في الكتف الأيسر وكسر في الساق اليمنى، و«بريكة عبيد جابر»، 48 سنة، ربة منزل، مقيمة بمطوبس، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وكسر في الذراع اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهما لمستشفى رشيد العام لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية حيال الحادث.