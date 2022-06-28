مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-6-2022 في محافظات مصر

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات، حيث تزداد محركات البحث بشكل يومي عن موعد صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأداء الصلاة في مواقيتها المحددة لذلك.

حيث تقدم الهيئة المصرية للمساحة عبر الموقع الرسمي لها مواقيت الصلاة، وتستعرضها الوطن استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها اليوم الثلاثاء 28 يونيو وذلك على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:10 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:57 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:32 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:59 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:32 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:24 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:06 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:39 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 7:05 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:37 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:10 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:03 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:42 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 7:08 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:44 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:22 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:58 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:27 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:54 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:23 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة دمياط

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:02 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:56 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:35 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 07:01 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:37 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الأقصر

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:24 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:16 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:45 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:11 مساءً.