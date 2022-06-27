مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27-6-2022 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة من الأمور التي ترتفع علي محرك البحث «جوجل» التي تتغير بشكل يومي بسبب حركة الشمس، والتي تضمن ديمومة ذكر الله طوال الوقت.

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تنشر يوميًا، مواقيت الصلاة اليوم في عدد من المحافظات المصرية، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة، والتي جاءت كالآتي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:09 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:58 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:33 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 07:00 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:34 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:05 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:56 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:33 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 7:00 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:34 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

- موعد أذان الفجر في المحلة: الساعة 03:07 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:59 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:37 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 7:03 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:38 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الدقهلية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:04 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:57 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:35 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 7:02 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:37 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:10 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:58 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:34 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 07:00 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:34 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:10 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:03 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:42 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 7:08 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:44 مساءً.