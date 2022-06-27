عاجل.. مصرع طفل غرقاً في حمام سباحة فندق شهير بالأقصر

لقى طالب بالمرحلة الإعدادية مصرعه غرقاً داخل حمام سباحة خاص بأحد الفنادق وسط مدينة الأقصر، اليوم الاثنين، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي، شمال المحافظة، وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

العثور على جثة طالب غريقاً بحمام سباحة

تلقى اللواء خالد عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من إدارة البحث الجنائي، يفيد بالعثور على جثمان طفل، يُدعى «بولا رأفت»، غريقاً في حمام السباحة الخاص بأحد الفنادق، وسط الأقصر، وعلى الفور، انتقل عدد من رجال المباحث إلى محل الواقعة.

مصرع الطفل غرقاً أثناء رحلة ترفيهية

وبالانتقال والمعاينة، تبين مصرع الطفل «بولا رأفت»، يبلغ من العمر 14 سنة، طالب في المرحلة الإعدادية، حيث توفى غرقًا في حمام سباحة داخل فندق شهير بالأقصر، وذلك أثناء ذهاب الطالب في رحلة ترفيهية.

انتداب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر، ومن المقرر انتداب الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، والتصريح بالدفن بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.