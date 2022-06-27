نائب رئيس جامعة الأقصر يتفقد الامتحانات.. ويوجّه بتوفير بيئة ملائمة للطلاب

أجرى الأستاذ الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس جامعة الأقصر لشؤون التعليم والطلاب، جولة تفقدية بلجان الامتحانات بكليات الجامعة، للاطمئنان على سير عملية امتحانات نهاية العام الجامعي، بكليات الجامعة، في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر.

واستهل نائب رئيس الجامعة، جولته، بتفقد لجان الامتحانات بكلية الألسن، رافقه خلالها الأستاذ الدكتور محمود النوبي، عميد الكلية، والأستاذ الدكتور صلاح أبوالحسن، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

امتحانات ذوي الهمم بجامعة الأقصر

وتابع حسين أعمال الامتحانات باللجان الخاصة بالطلاب ذوي الهمم بكلية الألسن، مشيدًا بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للطلاب لآداء امتحاناتهم في سهولة ويسر وتذليل أية عقبات داخل اللجان.

كما تابع نائب رئيس الجامعة جولته بتفقد لجان الامتحانات بأقسام الجرافيك والتصوير والديكور بكلية الفنون الجميلة، رافقه خلال الجولة: الأستاذ الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد الكلية، والأستاذ الدكتور أحمد حمدي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور محمود مصطفى، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

امتحانات كلية الحاسبات والمعلومات

واطمأن نائب رئيس الجامعة، على الامتحانات بكلية الحاسبات والمعلومات، وتفقد أعمال كنترولات الفرق بكلية الآثار، للتأكد من حسن سير وانتظام أعمال التصحيح، والاطمئنان على نسب النجاح المبدئية للطلاب، برفقة الأستاذ الدكتور بدوي إسماعيل، عميد كلية الآثار، والأستاذة الدكتورة شيماء عبدالستار، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور محسن الطوخي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس.

وشدد نائب رئيس الجامعة على توفير بيئة امتحانية ملائمة للطلاب وضرورة تواجد أساتذة المواد التي يؤدي فيها الطلاب امتحاناتهم.